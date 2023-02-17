Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8795 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,827 руб., максимальный - 10,909 руб. Было заключено 3187 сделок. Объем торгов составил 8419,83 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,835 руб. за юань.

17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8795 руб.

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Банк России планирует разрешить банкам до конца 2023 года при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) применять внутренние методики оценки дохода заемщика по кредитам до 50 тыс. рублей и автокредитам, говорится в сообщении регулятора. При расчете ПДН для этих... При расчете ПДН для этих... читать дальше

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В понедельник, 20 февраля, в США праздник - День рождения Джорджа Вашингтона. В четверг, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора. В четверг, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора. В пятницу, 24 февраля, в России нерабочий день, поскольку праздник... В пятницу, 24 февраля, в России нерабочий день, поскольку праздник...

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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2022 г. снизилась по сравнению с 2021 г. на 48,9% - до 25,99 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 199,58 млрд руб. (+5%). Выручка составила 199,58 млрд руб. (+5%). Рост EBITDA составил 4% - до 99,3 млрд руб. Рост EBITDA составил 4% - до 99,3 млрд руб. Снижение выручки ГЭС в... Снижение выручки ГЭС в... читать дальше

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7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-404 на 20 млрд 395,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Ужесточение регулирования высокорисковой ипотеки продолжается: Банк России хочет ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию. ЦБ в... ЦБ в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18 по 22 февраля ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 78 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18 по 22 февраля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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По итогам 2022 года чистый убыток французской энергетической компании Electricite de France SA (EDF) составил 17,94 млрд евро из-за приостановок работы управляемых ею АЭС, а также падения стоимости финансовых инструментов, сообщается в отчетности. По итогам 2021 года... По итогам 2021 года... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4395,97 (-5,7) руб./грамм; на серебро - 51,83 (+0,22) руб./грамм; на платину - 2192,04 (-33,8) руб./грамм; на палладий - 3528,41 (+47,84) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 74,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 79,6104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,25 пункта (0,615%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2167,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2180,91 (+1,25%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,32/78,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал...

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи обсудили вопросы экономической кооперации. "Как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства (...) и... "Как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства (...) и... читать дальше

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