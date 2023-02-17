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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,84%
Рост потребительских цен в январе незначительно ускорился до 0,84% после повышения на 0,78% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,77%. Аналитики ожидали январскую инфляцию на уровне 0,7%
 
Взнос бизнеса в бюджет из прибыли последних лет будет реализован через налоговые поправки
Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли от благоприятной конъюнктуры последних периодов будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании. "Мы сейчас как раз с бизнесом...
 
У ритейлеров сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены
Наибольшее снижение ассортимента в российских торговых сетях зафиксировано в категории "непродовольственные товары", следует из отчета аналитической компании NielsenIQ. Данный сегмент, по ее данным, просел на 16,2%. Категория включает в себя бытовую...
 
Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам
Владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами — соответствующее решение принято Белым домом, пишет "Коммерсантъ". Эксперимент продлится до конца года и коснется пока только проезда по федеральным трассам (М-11, ЦКАД и т....
 
17 февраля 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Декабрь 2022
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Январь 2023
10:45 Изменение потребительских цен во Франции Январь 2023
12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Декабрь 2022
13:00 Баланс счета текущих операций Италии Декабрь 2022
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Январь 2023
16:30 Цены производителей в Канаде Январь 2023
18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Январь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
17 февраля 2023 года 11:12
ЦБ РФ может внести еще 6 компаний в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА
Шесть компаний подали заявки в Банк России для регистрации в качестве операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

В начале февраля в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА был включён...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 11:06
Инфляция во Франции в январе ускорилась до 6% - окончательные данные
Потребительские цены во Франции в январе 2023 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 6,0% в годовом выражении после роста на 5,9% в декабре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Показатель совпал с...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 11:04
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Энерготехсервиса" на уровне ruА- со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Энерготехсервис" на уровне ruА-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данным компании, по итогам 2022 года "Энерготехсервис" входит в топ-3 российских...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 11:02
Денежная база в России выросла за неделю на 88,6 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 10 февраля составил 16 трлн 437,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 3 февраля денежная база в России равнялась 16 трлн 348,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,54%, или на 88,6...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:59
Доля безналичных операций в рознице на горизонте 4-5 лет может составить 80-85%
Доля безналичных операций в розничном товарообороте может составить 80-85% на горизонте четырех лет, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"На горизонте где-то четыре-пять лет мы дойдем до цифры, с точки...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:51
В январе розничные продажи в Великобритании выросли на 0,5%, ожидалось снижение
Розничные продажи в Великобритании в январе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:44
Lenovo сократила чистую прибыль в 3-м финквартале на 32%
Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32% до $437 млн, или $3,65 в расчете на акцию, по сравнению с $640 млн, или $5,50 на акцию, за третий квартал предыдущего фингода....    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:38
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1272,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1272,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 февраля 2023 года 10:37
Uniper потерял контроль над "Юнипро", сделка по продаже остается под вопросом
Uniper по итогам 2022 г. классифицировал активы в РФ как прекращенная деятельность из-за потери возможности принимать решения и руководить ПАО "Юнипро", говорится в отчете германского энергохолдинга.

Uniper также отмечает, что продажа "Юнипро" по-прежнему остается под...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:29
Более 40% россиян заметили рост цен на мясо за последний месяц
Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отметили 41% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос о том, "на какие основные продукты цены за...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:29
"Эксперт РА" присвоило бондам "Эталона" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruA-(EXP)
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям АО "Эталон-финанс" серии 002P-01 с 3-летней офертой объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 17 февраля движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,51 пункта (0,209%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2158,47 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,75 пункта (0,193%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:23
АКРА присвоило бондам ЕАБР на 8 млрд рублей рейтинг AAА(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 003Р-006 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:21
Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов увеличил квартальную выручку на 7%
Американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 7%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала,...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:12
Панические оценки добычи нефти в РФ взвинтили цены и заставили высвободить SPR
Ошибочные оценки о сильном снижении добычи нефти в РФ весной прошлого года на фоне введения санкций взвинтили цены и привели к решению о высвобождении стратегических запасов нефти (SPR), заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Energy...    читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:05
Рынок акций РФ: индексы МосБиржи и РТС ушли в минус
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал разнонаправленным движением индексов МосБиржи и РТС на фоне сохраняющегося ухода инвесторов от риска в ожидании введения Евросоюзом новых антироссийских санкций, а также из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В...    читать дальше
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