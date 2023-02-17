17 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Декабрь 2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Январь 2023
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Январь 2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Декабрь 2022
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Декабрь 2022
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Январь 2023
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2023
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Январь 2023
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17 февраля 2023 года 11:12
Шесть компаний подали заявки в Банк России для регистрации в качестве операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.
В начале февраля в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА был включён... читать дальше
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17 февраля 2023 года 11:06
Потребительские цены во Франции в январе 2023 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 6,0% в годовом выражении после роста на 5,9% в декабре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Показатель совпал с... читать дальше
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17 февраля 2023 года 11:04
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По данным компании, по итогам 2022 года "Энерготехсервис" входит в топ-3 российских... читать дальше
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17 февраля 2023 года 11:02
Объем денежной базы в узком определении в России на 10 февраля составил 16 трлн 437,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 3 февраля денежная база в России равнялась 16 трлн 348,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,54%, или на 88,6... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:59
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"На горизонте где-то четыре-пять лет мы дойдем до цифры, с точки... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:51
Розничные продажи в Великобритании в январе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:44
Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32% до $437 млн, или $3,65 в расчете на акцию, по сравнению с $640 млн, или $5,50 на акцию, за третий квартал предыдущего фингода.... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:38
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1272,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 февраля 2023 года 10:37
Uniper по итогам 2022 г. классифицировал активы в РФ как прекращенная деятельность из-за потери возможности принимать решения и руководить ПАО "Юнипро", говорится в отчете германского энергохолдинга.
Uniper также отмечает, что продажа "Юнипро" по-прежнему остается под... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:29
Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отметили 41% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.
Отвечая на вопрос о том, "на какие основные продукты цены за... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:29
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям АО "Эталон-финанс" серии 002P-01 с 3-летней офертой объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,51 пункта (0,209%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2158,47 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,75 пункта (0,193%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:23
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Эмиссия является старшим... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:21
Американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 7%, что оказалось лучше ожиданий рынка.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала,... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:12
Ошибочные оценки о сильном снижении добычи нефти в РФ весной прошлого года на фоне введения санкций взвинтили цены и привели к решению о высвобождении стратегических запасов нефти (SPR), заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Energy... читать дальше
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17 февраля 2023 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал разнонаправленным движением индексов МосБиржи и РТС на фоне сохраняющегося ухода инвесторов от риска в ожидании введения Евросоюзом новых антироссийских санкций, а также из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В... читать дальше
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