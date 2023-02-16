Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,7713 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,5 руб., максимальный - 74,91 руб. Было заключено 20511 сделок. Объем торгов составил 67948,85 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,855 руб. за доллар США.

16 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7713 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38640,687 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,058 млрд руб., или на...

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Б завершил размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К418 номинальным объемом 30 млрд рублей, реализовав 34,4% выпуска на 10,32 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Ставка 1-го и единственного купона... Ставка 1-го и единственного купона... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9687 руб. Минимальный курс евро составил 79,7 руб., максимальный - 80,22 руб. Была заключена 14291 сделка.... Минимальный курс евро составил 79,7 руб., максимальный - 80,22 руб. Была заключена 14291 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7713 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,5 руб., максимальный - 74,91 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,5 руб., максимальный - 74,91 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8843 руб. Минимальный курс юаня составил 10,849 руб., максимальный - 10,919 руб. Было заключено 33217 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,849 руб., максимальный - 10,919 руб. Было заключено 33217 сделок.... читать дальше

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Минюст РФ предложил дать нотариусам право запрашивать в банках информацию о перечислении средств по договорам займа для проверки медиативных соглашений. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения; возможность, что банк может отказаться отвечать на... читать дальше

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Коррекция рынка акций РФ вверх к вечеру в четверг исчерпалась, индексы растеряли утренний рост и ушли в "минус". В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi... читать дальше

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Цены на нефть стабилизировались на торгах в четверг. Поддержку рынку оказывают сигналы продолжающегося увеличения деловой активности в Китае после снятия карантинных ограничений, однако существенный рост запасов в США сдерживает подъем цен. Поддержку рынку оказывают сигналы продолжающегося увеличения деловой активности в Китае после снятия карантинных ограничений, однако существенный рост запасов в США сдерживает подъем цен. Стоимость апрельских... Стоимость апрельских... читать дальше

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Золотодобытчик Kinross Gold по итогам 2022 года увеличил производство на 35%, почти до 2 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания. Это не включает результаты российских активов Kinross до момента их продажи (о закрытии сделки по продаже российских активов... Это не включает результаты российских активов Kinross до момента их продажи (о закрытии сделки по продаже российских активов... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ХК "Металлоинвест" серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются более чем на 1% в ходе торгов в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:09 мск в четверг снизился на 381,39 пункта (1,12%) и составил 33746,66 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:09 мск в четверг снизился на 381,39 пункта (1,12%) и составил 33746,66 пункта. Standard & Poor's 500 опустился... Standard & Poor's 500 опустился... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%. Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого... Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого... читать дальше

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Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе 2023 года составил в денежном выражении 14,1 млрд бел. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,1% меньше, чем в январе 2022 года, говорится в сообщении Белстата. Среди видов экономической деятельности в... Среди видов экономической деятельности в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5631 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7755 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,505 руб., максимальный - 75,08 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,505 руб., максимальный - 75,08 руб. Было заключено... читать дальше

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Белорусская сторона подготовила для финансирования в рамках российского госкредита на 105 млрд рублей 16 импортозамещающих проектов на 80 млрд рублей, сообщил Минпром Белоруссии. "Импортозамещающие интеграционные проекты в рамках кредита России находятся в высокой... "Импортозамещающие интеграционные проекты в рамках кредита России находятся в высокой... читать дальше

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Минсельхоз предлагает ввести квоты на импорт в РФ семян девяти сельхозкультур в 2024 году. Размер квот будет поэтапно уменьшаться. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, соответствующий проект постановления правительства планируется вынести на рассмотрение... Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, соответствующий проект постановления правительства планируется вынести на рассмотрение... читать дальше

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