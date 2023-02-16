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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,9719 руб.
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16 февраля 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,9719 руб.
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16 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9719 руб. Минимальный курс евро составил 79,7525 руб., максимальный - 80,3375 руб. Было заключено 7486 сделок. Объем торгов составил 23031,51 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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