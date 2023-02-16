Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8857 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,847 руб., максимальный - 10,913 руб. Было заключено 2607 сделок. Объем торгов составил 5920,37 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,87 руб. за юань.

16 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8857 руб.

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Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, увеличила чистую прибыль в первом полугодии текущего финансового года на 29%, выручку - на 19%, причем рост выручки превзошел ожидания аналитиков. Как говорится в пресс-релизе... Как говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8857 руб. Минимальный курс юаня составил 10,847 руб., максимальный - 10,913 руб. Было заключено 2607... Минимальный курс юаня составил 10,847 руб., максимальный - 10,913 руб. Было заключено 2607... читать дальше

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В декабре 2022 года количество действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, составило 49,7 млн. ед. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 10,3% (в декабре 2021 года - 45,06 млн ед.). Такие данные приводятся в обзоре Национального... читать дальше

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По итогам прошлого года доля общей суммы судебных выплат по ОСАГО в общем объеме выплат по обязательной "автогражданке" составила 4,8% против 5,3% в 2021 году говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Всего по итогам 2022 года страховщики выплатили... Всего по итогам 2022 года страховщики выплатили... читать дальше

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Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, по итогам 2022 года снизила чистую прибыль в 1,8 раза до 9,3 млрд швейцарских франков ($10,07 млрд) против 16,9 млрд франков в 2021 году, когда Nestle получила разовый доход от... читать дальше

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6 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-403 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9803% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,19%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,19%... читать дальше

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Постпреды ЕС не смогли прийти к соглашению по 10-му пакету санкций в отношении России из-за расхождений по вопросу о запрете на поставки синтетического каучука, сообщает в четверг Politico. "Постпреды ЕС не достигли соглашения по поводу следующего пакета санкций. Одним... "Постпреды ЕС не достигли соглашения по поводу следующего пакета санкций. Одним... читать дальше

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РФ будет исполнять свои обязательства по государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, как перед российскими юрлицами и физлицами, так и иностранными, а также зарубежными государствами и международными организациями в рублях. Соответствующий проект указа... читать дальше

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Чистая прибыль европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE в четвертом квартале увеличилась на 6% и составила 1,679 млрд евро против 1,578 млрд евро в октябре-декабре 2021 года. Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) взлетела на 43% - до 2,146... читать дальше

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Недропользователи Магаданской области в январе 2023 года добыли 2,3 тонны золота, что на 6,9% меньше, чем в январе 2022 года, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области. Добыча серебра сократилась на 28,3% - до 41,7... Добыча серебра сократилась на 28,3% - до 41,7... читать дальше

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП Казахстана в 2023 году на уровне 3,5%, сообщается в опубликованном сегодня новом обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects). Согласно обновленному обзору, экономический рост Казахстана в... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,87 пункта (0,317%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2173,33 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,12 пункта (0,122%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,12 пункта (0,122%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1040,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил о намерении покинуть свой пост до конца июня текущего года, сообщает международная финансовая организация. "Малпасс сегодня проинформировал Совет директоров о намерении оставить свою должность до конца финансового года... "Малпасс сегодня проинформировал Совет директоров о намерении оставить свою должность до конца финансового года... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал повышением индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекс РТС в рамках коррекции после 2-дневного падения на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада, отскоку будет способствовать улучшение внешней фондовой и сырьевой... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,96/77,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 119 коп., Cредний курс продажи...

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