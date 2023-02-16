16 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Декабрь 2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 февраля
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Январь 2023
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Февраль 2023
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Январь 2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 января по 04 февраля
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16 февраля 2023 года 12:08
Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, увеличила чистую прибыль в первом полугодии текущего финансового года на 29%, выручку - на 19%, причем рост выручки превзошел ожидания аналитиков.
Как говорится в пресс-релизе... читать дальше
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16 февраля 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8857 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,847 руб., максимальный - 10,913 руб. Было заключено 2607... читать дальше
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16 февраля 2023 года 11:55
В декабре 2022 года количество действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, составило 49,7 млн. ед. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 10,3% (в декабре 2021 года - 45,06 млн ед.). Такие данные приводятся в обзоре Национального... читать дальше
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16 февраля 2023 года 11:47
По итогам прошлого года доля общей суммы судебных выплат по ОСАГО в общем объеме выплат по обязательной "автогражданке" составила 4,8% против 5,3% в 2021 году говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
Всего по итогам 2022 года страховщики выплатили... читать дальше
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16 февраля 2023 года 11:39
Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, по итогам 2022 года снизила чистую прибыль в 1,8 раза до 9,3 млрд швейцарских франков ($10,07 млрд) против 16,9 млрд франков в 2021 году, когда Nestle получила разовый доход от... читать дальше
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16 февраля 2023 года 11:36
6 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-403 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9803% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,19%... читать дальше
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16 февраля 2023 года 11:30
Постпреды ЕС не смогли прийти к соглашению по 10-му пакету санкций в отношении России из-за расхождений по вопросу о запрете на поставки синтетического каучука, сообщает в четверг Politico.
"Постпреды ЕС не достигли соглашения по поводу следующего пакета санкций. Одним... читать дальше
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16 февраля 2023 года 11:19
РФ будет исполнять свои обязательства по государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, как перед российскими юрлицами и физлицами, так и иностранными, а также зарубежными государствами и международными организациями в рублях. Соответствующий проект указа... читать дальше
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16 февраля 2023 года 11:10
Чистая прибыль европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE в четвертом квартале увеличилась на 6% и составила 1,679 млрд евро против 1,578 млрд евро в октябре-декабре 2021 года. Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) взлетела на 43% - до 2,146... читать дальше
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16 февраля 2023 года 10:54
Недропользователи Магаданской области в январе 2023 года добыли 2,3 тонны золота, что на 6,9% меньше, чем в январе 2022 года, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области.
Добыча серебра сократилась на 28,3% - до 41,7... читать дальше
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16 февраля 2023 года 10:39
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП Казахстана в 2023 году на уровне 3,5%, сообщается в опубликованном сегодня новом обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects). Согласно обновленному обзору, экономический рост Казахстана в... читать дальше
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16 февраля 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,87 пункта (0,317%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2173,33 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,12 пункта (0,122%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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16 февраля 2023 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1040,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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16 февраля 2023 года 10:12
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил о намерении покинуть свой пост до конца июня текущего года, сообщает международная финансовая организация.
"Малпасс сегодня проинформировал Совет директоров о намерении оставить свою должность до конца финансового года... читать дальше
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16 февраля 2023 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал повышением индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекс РТС в рамках коррекции после 2-дневного падения на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада, отскоку будет способствовать улучшение внешней фондовой и сырьевой... читать дальше
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16 февраля 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,96/77,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 119 коп., Cредний курс продажи...
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