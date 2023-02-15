Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 79,5673 руб.

Минимальный курс евро составил 79 руб., максимальный - 80,0175 руб. Было заключено 12494 сделки. Объем торгов составил 39140,11 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,8875 руб. за евро.

15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5673 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38929,745 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 814,367 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8472 руб. Минимальный курс юаня составил 10,768 руб., максимальный - 10,905 руб. Было заключено 38123 сделки.... Минимальный курс юаня составил 10,768 руб., максимальный - 10,905 руб. Было заключено 38123 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5673 руб. Минимальный курс евро составил 79 руб., максимальный - 80,0175 руб. Было заключено 12494 сделки.... Минимальный курс евро составил 79 руб., максимальный - 80,0175 руб. Было заключено 12494 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2608 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,4225 руб., максимальный - 74,66 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,4225 руб., максимальный - 74,66 руб. Было... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2023 года снизился на 6,7% по отношению к декабрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного...

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 6 по 12 февраля 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 30 января по 5 февраля цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 февраля понизилась... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 февраля понизилась... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 7 по 13 февраля в среднем подорожала на 3,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 января по 6 февраля 2023 г. рост цен составил 5,1%. Лук репчатый подорожал на 10,1%, огурцы - на 6,2%, помидоры - на 4,1%,... Лук репчатый подорожал на 10,1%, огурцы - на 6,2%, помидоры - на 4,1%,... читать дальше

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За период с 7 по 13 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 января по 6 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,26%. С начала февраля цены прибавили 0,40%, с начала... С начала февраля цены прибавили 0,40%, с начала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада, а также ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в связи с сохраняющейся высокой инфляцией.... читать дальше

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Банк России не будет требовать включения в перечень рисков по полисам страхования банковских карт риск социальной инженерии, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге. Он... Он... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижается сегодня, трейдеры оценивают статданные и корпоративные отчеты. Ряд "ястребиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также январские данные по инфляции в США, опубликованные накануне, ослабили надежды... Ряд "ястребиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также январские данные по инфляции в США, опубликованные накануне, ослабили надежды... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 16283 тыс. баррелей - до 471,394 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2316 тыс. баррелей и составили 241,922 млн... Товарные запасы бензина повысились на 2316 тыс. баррелей и составили 241,922 млн... читать дальше

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Смертность в РФ снизилась на 22% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова. "На 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась", - сказала Голикова на заседании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде... "На 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась", - сказала Голикова на заседании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде...

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Банкам стоит воздерживаться от предложений услуг клиентам через мессенджеры, чтобы оградить клиентов от рисков мошенничества, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин на форуме "Кибербезопасность в финансах" в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2124 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,7 руб., максимальный - 74,66 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,7 руб., максимальный - 74,66 руб. Было заключено... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение показателя на 0,5%. В годовом выражении... читать дальше

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