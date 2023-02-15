Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,2608 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,4225 руб., максимальный - 74,66 руб. Было заключено 25000 сделок. Объем торгов составил 70079,84 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,5725 руб. за доллар США.

15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2608 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38929,745 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 814,367 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8472 руб. Минимальный курс юаня составил 10,768 руб., максимальный - 10,905 руб. Было заключено 38123 сделки.... Минимальный курс юаня составил 10,768 руб., максимальный - 10,905 руб. Было заключено 38123 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5673 руб. Минимальный курс евро составил 79 руб., максимальный - 80,0175 руб. Было заключено 12494 сделки.... Минимальный курс евро составил 79 руб., максимальный - 80,0175 руб. Было заключено 12494 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2608 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,4225 руб., максимальный - 74,66 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,4225 руб., максимальный - 74,66 руб. Было... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2023 года снизился на 6,7% по отношению к декабрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного...

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 6 по 12 февраля 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 30 января по 5 февраля цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 февраля понизилась... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 февраля понизилась... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 7 по 13 февраля в среднем подорожала на 3,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 января по 6 февраля 2023 г. рост цен составил 5,1%. Лук репчатый подорожал на 10,1%, огурцы - на 6,2%, помидоры - на 4,1%,... Лук репчатый подорожал на 10,1%, огурцы - на 6,2%, помидоры - на 4,1%,... читать дальше

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За период с 7 по 13 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 января по 6 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,26%. С начала февраля цены прибавили 0,40%, с начала... С начала февраля цены прибавили 0,40%, с начала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада, а также ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в связи с сохраняющейся высокой инфляцией.... читать дальше

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Банк России не будет требовать включения в перечень рисков по полисам страхования банковских карт риск социальной инженерии, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге. Он... Он... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижается сегодня, трейдеры оценивают статданные и корпоративные отчеты. Ряд "ястребиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также январские данные по инфляции в США, опубликованные накануне, ослабили надежды... Ряд "ястребиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также январские данные по инфляции в США, опубликованные накануне, ослабили надежды... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 16283 тыс. баррелей - до 471,394 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2316 тыс. баррелей и составили 241,922 млн... Товарные запасы бензина повысились на 2316 тыс. баррелей и составили 241,922 млн... читать дальше

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Смертность в РФ снизилась на 22% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова. "На 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась", - сказала Голикова на заседании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде... "На 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась", - сказала Голикова на заседании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде...

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Банкам стоит воздерживаться от предложений услуг клиентам через мессенджеры, чтобы оградить клиентов от рисков мошенничества, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин на форуме "Кибербезопасность в финансах" в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2124 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,7 руб., максимальный - 74,66 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,7 руб., максимальный - 74,66 руб. Было заключено... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение показателя на 0,5%. В годовом выражении... читать дальше

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