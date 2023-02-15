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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,5031 руб.
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15 февраля 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,5031 руб.

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15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5031 руб.

Минимальный курс евро составил 79,0775 руб., максимальный - 80,0025 руб. Было заключено 9404 сделки. Объем торгов составил 29553,46 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,4275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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