15 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Январь 2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Декабрь 2022
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Декабрь 2022
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Январь 2023
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Февраль 2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Январь 2023
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Декабрь 2022
|17:15
|Промышленное производство в США
|Январь 2023
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Декабрь 2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 февраля
Это автоматическое сообщение.
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15 февраля 2023 года 10:44
ЦБ РФ создал новое структурное подразделение - департамент организации международных расчетов, который займется развитием корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ указали, что новый... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:40
"Автодор" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей на уровне 10,30% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,57% годовых. Купоны полугодовые.
Сбор заявок на... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:36
Австралийская Fortescue Metals Group, один из крупнейших производителей железной руды в мире, в первом полугодии 2023 финансового года (в июле-декабре) сократила чистую прибыль на 15% до $2,37 млрд против $2,78 млрд годом ранее.
Результат оказался лучше среднего... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:28
Онлайн-ритейлер Wildberries по итогам 2022 года нарастил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) почти в два раза - на 98%, до 1,67 трлн рублей, сообщила компания.
В сообщении Wildberries говорится, что в прошлом году покупатели приобрели через онлайн-ритейлера 1,9 млрд... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:20
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может увеличить ставку по депозитам до уровня выше 3,5% и едва ли станет снижать её в текущем году, полагает член совета управляющих ЕЦБ и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Маклуф.
"Я могу представить себе ставку выше 3,5%, -... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:19
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-006 объемом 8 млрд рублей в размере 10,35% годовых, говорится в сообщении организации.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,62% годовых. Купоны... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:12
Индустрия гостеприимства в Москве за 2022 год заработала почти 880 млрд рублей, всего Москву в прошлом году посетили почти 18 млн туристов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Доходы городской индустрии гостеприимства в 2022 году составили 879,1 млрд рублей, что на... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:07
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 2409,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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15 февраля 2023 года 10:07
Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Элемент лизинг" серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:05
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-10R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал более чем процентным падением индексов на фоне ожидаемых новых антироссийских санкций Запада, а также ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США на фоне... читать дальше
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15 февраля 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,64/77,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи...
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15 февраля 2023 года 09:59
Министерство экономического развития РФ разработало и запустило веб-портал, где собраны 16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов, сообщила пресс-служба министерства.
Адрес сайта: http://invest.economy.gov.ru/
В частности, речь на... читать дальше
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15 февраля 2023 года 09:52
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в январе в направлении Европы по сети ОАО "РЖД" 729 тыс. тонн металла против 753 тыс. тонн в декабре (падение на 3%), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД.
Показатель без учета... читать дальше
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15 февраля 2023 года 09:45
В столице оформлено более 7 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования в январе текущего года, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
"В январе 2023 года на первичном и вторичном рынках столичного жилья в Росреестре... читать дальше
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15 февраля 2023 года 09:37
Федеральной резервной системе (ФРС) нужно продолжить постепенные повышения ключевой процентной ставки до тех пор, пока она не будет превышать 5% годовых, полагает председатель Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер.
"Ставка будет выше 5%. Насколько... читать дальше
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