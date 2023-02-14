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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7446 руб.
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14 февраля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7446 руб.
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14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7446 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,915 руб., максимальный - 73,985 руб. Было заключено 24859 сделок. Объем торгов составил 80581,64 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,8 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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