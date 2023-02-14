Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8101 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,701 руб., максимальный - 10,85 руб. Было заключено 35567 сделок. Объем торгов составил 65958,35 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,803 руб. за юань.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 376 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8101 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39811,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 526,634 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5668 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2613 руб. Минимальный курс евро составил 78,4125 руб., максимальный - 79,665 руб. Было заключено 18619... Минимальный курс евро составил 78,4125 руб., максимальный - 79,665 руб. Было заключено 18619... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7446 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,915 руб., максимальный - 73,985 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,915 руб., максимальный - 73,985 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 376 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8101 руб. Минимальный курс юаня составил 10,701 руб., максимальный - 10,85 руб. Было заключено 35567 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,701 руб., максимальный - 10,85 руб. Было заключено 35567 сделок.... читать дальше

.

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1" приняло решение 13 марта досрочно погасить облигации классов А3 и Б, говорится в сообщении компании. Погашение будет произведено по остаточной номинальной стоимости. Для класса А3 она составляет 83,3 рубля на одну облигацию или 526,7 млн... Погашение будет произведено по остаточной номинальной стоимости. Для класса А3 она составляет 83,3 рубля на одну облигацию или 526,7 млн... читать дальше

.

Совокупный бюджетный эффект от введения дисконта Urals к цене Brent в нефтяном налогообложении в текущем году составит свыше 600 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков. "Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем на уровне... "Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем на уровне... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги во вторник снижением индексов более чем 1% на фоне просевшей нефти и геополитической напряженности. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на... читать дальше

.

Объём операций без согласия клиентов (БСК) в 2022 году увеличился на 4,3% - до 14,16 млрд руб., при этом количество операций снизилось на 15,3% - до 876,6 тыс., говорится в материалах ЦБ РФ. Вернуть клиентам банков в 2022 году удалось всего 4,4% от общего объема... Вернуть клиентам банков в 2022 году удалось всего 4,4% от общего объема... читать дальше

.

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов во вторник, трейдеры оценивают ежемесячный отчет ОПЕК и статданные об инфляции в США. ОПЕК повысила оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете... ОПЕК повысила оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете... читать дальше

.

Комитет Госдумы по бюджету на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении поправки правительства, связанные с налогообложением нефтяной отрасли. Документ (N294475-8) был внесен в парламент в конце прошлой недели. Документ (N294475-8) был внесен в парламент в конце прошлой недели. Законопроект ограничивает дисконт... Законопроект ограничивает дисконт... читать дальше

.

Совокупный бюджетный эффект от введения дисконта к цене Urals в нефтяном налогообложении в текущем году составит свыше 600 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков. "Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем на уровне более 600... "Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем на уровне более 600... читать дальше

.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов полагает, что новым бизнес-омбудсменом должен стать не юрист, а человек, который знает, что такое уголовное преследование. "Координировать защиту предпринимателей должен именно предприниматель.... "Координировать защиту предпринимателей должен именно предприниматель.... читать дальше

.

ООО "Ипотечный агент Титан-5" установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 2,54 млрд рублей на уровне 10,65% годовых, говорится в сообщении компании. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного... По выпуску предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного... читать дальше

.

Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск уменьшился на 0,11% и составлял 34207,05 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск уменьшился на 0,11% и составлял 34207,05 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к этому времени повысилось на 0,04% -... Значение Standard & Poor's 500 к этому времени повысилось на 0,04% -... читать дальше

.

Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области планирует с 1 марта запустить региональную программу промышленной ипотеки, сообщил директор областного ФРП Сергей Казаков "Мы - первые в России запускаем свою региональную программу "Промышленная ипотека".... "Мы - первые в России запускаем свою региональную программу "Промышленная ипотека".... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8011 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9375 руб., максимальный - 73,9925 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 72,9375 руб., максимальный - 73,9925 руб. Была... читать дальше

.