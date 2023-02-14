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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,8011 руб.
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14 февраля 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,8011 руб.
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14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8011 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9375 руб., максимальный - 73,9925 руб. Была заключена 10481 сделка. Объем торгов составил 37697,44 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,6 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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