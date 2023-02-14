Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,3435 руб.

Минимальный курс евро составил 78,5025 руб., максимальный - 79,665 руб. Было заключено 7552 сделки. Объем торгов составил 25436,73 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,285 руб. за евро.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3435 руб.

.

Страховщики жизни рассчитывают увеличить объем премий в 2023 году на 10% в целом по всем видам страхования по сравнению с 2022 годом, такой прогноз привел журналистам вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин на пресс-конференции во... читать дальше

.

Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 44% до $673 млн, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $468 млн, или $1,42 на акциюгодом ранее. Скорректированная прибыль поднялась до $1,96... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,11 пункта (1,595%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2228,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2256,93 (-0,32%) пункта,... читать дальше

.

АПК РФ начинает весенне-полевые работы, сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперативного штаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "На данный момент подкормка озимых постепенно начинается на юге страны. Таким образом, планомерно мы в... "На данный момент подкормка озимых постепенно начинается на юге страны. Таким образом, планомерно мы в... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,33/77,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...

.

ЛК "Роделен" полностью разместила выпуск 5-летних облигаций с 2,5-летней офертой серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 31 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, ей соответствует доходность... Размещение выпуска началось 31 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, ей соответствует доходность... читать дальше

.

нк России зарегистрировал программу облигаций ООО "ДК Лизинг" серии С-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Программе присвоен регистрационный номер 4-00699-R-001P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00699-R-001P. Облигации в рамках 3-летней программы также смогут размещаться на срок до 3... Облигации в рамках 3-летней программы также смогут размещаться на срок до 3...

.

ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4407,74 (+5,31) руб./грамм; на серебро - 52,21 (-0,14) руб./грамм; на платину - 2241,81 (-44,98) руб./грамм; на палладий - 3692,81 (+16,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 79,3355 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 73,8645 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Министерство финансов России 15 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238, ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041... Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041... читать дальше

.

На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8645 руб. По... читать дальше

.

Европарламент на пленарной сессии во вторник в Страсбурге утвердил цель по нулевому выбросу CO2 для новых легковых автомобилей и легких грузовиков к 2035 году в рамках плана Fit for 55 - сокращения к 2030 году выбросов в ЕС не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х... читать дальше

.

Компания Restaurant Brands International (RBI) (одна из крупнейших по величине сеть ресторанов быстрого питания в мире) в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 28% до $229 млн, или 74 цента в расчете на акцию, по сравнению со $179 млн, или 57 центов на акцию годом... читать дальше

.

В среду, 15 февраля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 57,13 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

В среду, 15 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $300 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

.