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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8281 руб.
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10 февраля 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8281 руб.

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10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 501 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8281 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,5475 руб., максимальный - 73,4825 руб. Было заключено 9020 сделок. Объем торгов составил 27679,83 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,2175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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