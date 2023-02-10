10 февраля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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10 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.02 по 19.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|14.02.2023
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Январь 2023
|14.02.2023
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Декабрь 2022
|14.02.2023
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Январь 2023
|15.02.2023
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Январь 2023
|15.02.2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Декабрь 2022
|15.02.2023
|13:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2022
|15.02.2023
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Декабрь 2022
|15.02.2023
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Январь 2023
|15.02.2023
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Декабрь 2022
|15.02.2023
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Февраль 2023
|15.02.2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Январь 2023
|15.02.2023
|17:15
|Промышленное производство в США
|Январь 2023
|15.02.2023
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Декабрь 2022
|15.02.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 февраля
|16.02.2023
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Декабрь 2022
|16.02.2023
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Январь 2023
|16.02.2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Декабрь 2022
|16.02.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 29 января по 04 февраля
|16.02.2023
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Январь 2023
|16.02.2023
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Февраль 2023
|16.02.2023
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Январь 2023
|16.02.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 22 по 28 января
|17.02.2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Январь 2023
|17.02.2023
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Январь 2023
|17.02.2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Декабрь 2022
|17.02.2023
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Декабрь 2022
|17.02.2023
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2023
|17.02.2023
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Январь 2023
|17.02.2023
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Январь 2023
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Дата
Время
Публикация
Период
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