ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 72,7923 руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 72,7923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,26 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 40261,799 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4,398 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 320 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9135 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,535 руб., максимальный - 73,395 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,535 руб., максимальный - 73,395 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2615 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0841 руб. Минимальный курс евро составил 77,84 руб., максимальный - 78,8225 руб. Было заключено 13816... Минимальный курс евро составил 77,84 руб., максимальный - 78,8225 руб. Было заключено 13816... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,701 руб. Минимальный курс юаня составил 10,659 руб., максимальный - 10,79 руб. Было заключено 32003 сделки.... Минимальный курс юаня составил 10,659 руб., максимальный - 10,79 руб. Было заключено 32003 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги стабильно по индексу МрсБиржи благодаря выросшей нефти после известий о планах России сократить добычу в марте. Индекс РТС снизился. В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций, при этом японский Nikkei 225 вырос на... В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций, при этом японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в пятницу снижаются третьи торги подряд. С начала текущей недели Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 - 2% и Nasdaq Composite - 2,7%. Лидерами падения в пятницу выступают технологические компании, что обусловлено разочаровавшими... Лидерами падения в пятницу выступают технологические компании, что обусловлено разочаровавшими... читать дальше

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Грузооборот морских портов РФ в январе 2023 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 74,9 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов выросла на 10,6% (до 34,3 млн... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале повысился до 66,4 пункта с 64,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индекс достиг максимальной отметки с января 2022 года. Аналитики,... читать дальше

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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в пятницу выступил с предложением ввести обязательства для ритейлеров в виде доли присутствия на полках российской продукции. "Наша инициатива - ввести обязанность российского ритейла иметь на полках... "Наша инициатива - ввести обязанность российского ритейла иметь на полках... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 501 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8281 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5475 руб., максимальный - 73,4825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,5475 руб., максимальный - 73,4825 руб. Было... читать дальше

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"Норникель" в 2022 году разработал и внедрил новые маршруты поставок продукции потребителям, сообщил журналистам старший вице-президент - финансовый директор ГМК Сергей Малышев. Удлинение логистики и изменение структуры сбыта привело к снижению выручки и накоплению готовой... читать дальше

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Потребление мяса в РФ в 2022 году выросло почти на 2% и приблизилось к 79 кг на человека, средние оптовые и розничные цены снижаются, заявил "Интерфаксу" руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. "Максимальный рост потребления отмечается по свинине... "Максимальный рост потребления отмечается по свинине... читать дальше

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США возобновили рост на этой неделе после снижения до минимума с середины сентября прошлого года, пишет MarketWatch. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 6,12% годовых по сравнению с... Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 6,12% годовых по сравнению с... читать дальше

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Тема возобновления публикации более подробных данных о структуре международных (золотовалютных) резервов РФ сейчас обсуждается, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Мы сейчас эту тему обсуждаем, сроки я пока назвать не могу", - сказала она.... читать дальше

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EBITDA "Норильского никеля" в 2022 году снизилась на 17%, до $8,7 млрд, сообщила компания. Снижение произошло вследствие сокращения выручки и роста себестоимости, вызванного, прежде всего, увеличением расходов на персонал и ремонты. Рентабельность EBITDA составила 52%.... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13.02 по 19.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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