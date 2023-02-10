Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,6926 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,655 руб., максимальный - 10,801 руб. Было заключено 2832 сделки. Объем торгов составил 7117,63 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,66 руб. за юань.

10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 659 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6926 руб.

.

Улучшение прогноза ЦБ по динамике ВВП РФ в 2023 году объясняется как уточнением оценок за прошлые периоды, так и повышением бюджетных расходов по сравнению с октябрьскими оценками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ, на... читать дальше

.

На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,7923 руб. По... читать дальше

.

Спрос на 3-летний выпуск облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-10R объемом 10 млрд рублей в ходе сбора заявок достигал 30 млрд рублей, втрое превысив предложение, сообщается в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов сделки. "Структура спроса на выпуск... "Структура спроса на выпуск... читать дальше

.

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 февраля 2023 года повысится до 4 тыс. 653,5 рубля с 4 тыс. 496,6 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. Рост составит 4,1%. Рост составит 4,1%. Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 209,1 рубля с 3 тыс. 175,2 рубля, на кукурузу - до 1 тыс.... Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 209,1 рубля с 3 тыс. 175,2 рубля, на кукурузу - до 1 тыс.... читать дальше

.

Снижение промпроизводства в РФ в январе 2023 года, согласно ожиданиям экономистов, составило 3,0% в годовом выражении, инфляция - 0,7%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше

.

Только 30% программных "квадратов" аварийного жилья в России можно переселить с помощью имеющихся ресурсов в 2023 году, заявил в пятницу сенатор Совета Федерации РФ Владимир Кравченко. "У нас в плане на 2023 год на сегодняшний день есть ресурсы, чтобы обеспечить только... "У нас в плане на 2023 год на сегодняшний день есть ресурсы, чтобы обеспечить только... читать дальше

.

В понедельник, 13 февраля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 175,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

В понедельник, 13 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 5,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,16 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

Проинфляционные риски в экономике РФ в целом увеличились, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку... читать дальше

.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились, следуя за динамикой американского фондового рынка. Между тем значение японского индекса Nikkei 225 к закрытию торгов выросло на 0,31%. Между тем значение японского индекса Nikkei 225 к закрытию торгов выросло на 0,31%. Цены производителей в Японии... Цены производителей в Японии... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0581 руб. Минимальный курс евро составил 77,82 руб., максимальный - 78,83 руб. Было заключено 7076 сделок.... Минимальный курс евро составил 77,82 руб., максимальный - 78,83 руб. Было заключено 7076 сделок.... читать дальше

.

Министерство финансов Магаданской области установило финальный ориентир цены доразмещения выпуска облигаций серии 34002 в объеме до 1 млрд рублей на уровне 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок в рамках доразмещения прошел 10... Сбор заявок в рамках доразмещения прошел 10... читать дальше

.

Вероятность того, что экономика США впадет в рецессию в текущем году, составляет 90%, полагают эксперты Deutsche Bank. Несмотря на наличие признаков, указывающих, что инфляция в США достигла пика и начала замедляться, она все еще находится существенно ниже целевых... Несмотря на наличие признаков, указывающих, что инфляция в США достигла пика и начала замедляться, она все еще находится существенно ниже целевых... читать дальше

.

Количество самозанятых в столице в 2022 году увеличилось более чем на 40%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Самозанятых в Москве стало больше на 42% в прошлом году. Всего их число выросло на 365 тыс. человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале... "Самозанятых в Москве стало больше на 42% в прошлом году. Всего их число выросло на 365 тыс. человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале... читать дальше

.