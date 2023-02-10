10 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Декабрь 2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Декабрь 2022
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2022
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Декабрь 2022
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Декабрь 2022
|16:30
|Безработица в Канаде
|Январь 2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2023
|22:00
|Бюджет США
|Январь 2023
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10 февраля 2023 года 15:53
Улучшение прогноза ЦБ по динамике ВВП РФ в 2023 году объясняется как уточнением оценок за прошлые периоды, так и повышением бюджетных расходов по сравнению с октябрьскими оценками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ, на... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,7923 руб. По... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:45
Спрос на 3-летний выпуск облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-10R объемом 10 млрд рублей в ходе сбора заявок достигал 30 млрд рублей, втрое превысив предложение, сообщается в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов сделки.
"Структура спроса на выпуск... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:45
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 февраля 2023 года повысится до 4 тыс. 653,5 рубля с 4 тыс. 496,6 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.
Рост составит 4,1%.
Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 209,1 рубля с 3 тыс. 175,2 рубля, на кукурузу - до 1 тыс.... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:36
Снижение промпроизводства в РФ в январе 2023 года, согласно ожиданиям экономистов, составило 3,0% в годовом выражении, инфляция - 0,7%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:30
Только 30% программных "квадратов" аварийного жилья в России можно переселить с помощью имеющихся ресурсов в 2023 году, заявил в пятницу сенатор Совета Федерации РФ Владимир Кравченко.
"У нас в плане на 2023 год на сегодняшний день есть ресурсы, чтобы обеспечить только... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:30
В понедельник, 13 февраля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 175,32 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:30
В понедельник, 13 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:30
В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 5,07 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:30
В понедельник, 13 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,16 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:25
Проинфляционные риски в экономике РФ в целом увеличились, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:22
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились, следуя за динамикой американского фондового рынка.
Между тем значение японского индекса Nikkei 225 к закрытию торгов выросло на 0,31%.
Цены производителей в Японии... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0581 руб.
Минимальный курс евро составил 77,82 руб., максимальный - 78,83 руб. Было заключено 7076 сделок.... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:11
Министерство финансов Магаданской области установило финальный ориентир цены доразмещения выпуска облигаций серии 34002 в объеме до 1 млрд рублей на уровне 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок в рамках доразмещения прошел 10... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:08
Вероятность того, что экономика США впадет в рецессию в текущем году, составляет 90%, полагают эксперты Deutsche Bank.
Несмотря на наличие признаков, указывающих, что инфляция в США достигла пика и начала замедляться, она все еще находится существенно ниже целевых... читать дальше
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10 февраля 2023 года 15:01
Количество самозанятых в столице в 2022 году увеличилось более чем на 40%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Самозанятых в Москве стало больше на 42% в прошлом году. Всего их число выросло на 365 тыс. человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале... читать дальше
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