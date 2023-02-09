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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7503 руб.
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09 февраля 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7503 руб.
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9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7503 руб. Минимальный курс юаня составил 10,672 руб., максимальный - 10,806 руб. Было заключено 35264 сделки. Объем торгов составил 67489,7 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,767 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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