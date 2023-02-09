Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8782 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,4025 руб., максимальный - 73,405 руб. Было заключено 14269 сделок. Объем торгов составил 42684,97 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,7775 руб. за доллар США.

9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8782 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 40257,401 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 131,537 млрд руб., или на...

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ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение займа началось 2 февраля. Размещение займа началось 2 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,25% годовых, ей... Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,25% годовых, ей... читать дальше

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Экономика РФ в 2023 году может показать небольшой рост, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. "Думаю, для многих тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим... "Думаю, для многих тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7503 руб. Минимальный курс юаня составил 10,672 руб., максимальный - 10,806 руб. Было заключено 35264... Минимальный курс юаня составил 10,672 руб., максимальный - 10,806 руб. Было заключено 35264... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8815 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,3525 руб., максимальный - 73,385 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,3525 руб., максимальный - 73,385 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14280,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3456 руб. Минимальный курс евро составил 77,14 руб., максимальный - 78,83 руб. Была заключена... Минимальный курс евро составил 77,14 руб., максимальный - 78,83 руб. Была заключена... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. Индекс МосБиржи вырос на фоне ослабления рубля во главе с бумагами металлургов и Сбербанка. В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной, в центре внимания... В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной, в центре внимания... читать дальше

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ООО "Элемент лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,08% годовых. Купоны ежемесячные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,08% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор... Сбор... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО МФК "Саммит" объемом 200 млн рублей, включила его в третий уровень котировального списка и сектор повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов не слышал об идее привязать нефтяное налогообложение к цене нефти Dubai Crude, но думает, что разницы с привязкой к Brent нет. "Про Dubai не слышал, про Brent слышал, идут обсуждения различных вариантов. Я честно говоря, не вижу... читать дальше

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Германская Henkel AG намерена продать бизнес в России в первом квартале, заявил генеральный директор Карстен Кнобель в интервью журналу WirtschaftsWoche. "Мы стремимся к завершению (продажи) в первом квартале 2023 года. Мы ведем последние переговоры", - сказал... читать дальше

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Американский рынок акций начал торговую сессию в четверг повышением на фоне хорошей квартальной отчетности компаний. При этом трейдеры отмечают, что рынок в последнее время торгуется в достаточно узких границах. Так, в этом месяце S&P 500 не поднимался выше 4200 пунктов... При этом трейдеры отмечают, что рынок в последнее время торгуется в достаточно узких границах. Так, в этом месяце S&P 500 не поднимался выше 4200 пунктов... читать дальше

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Разрабатываемые ЕС очередные санкции против России будут направлены, в том числе против российских военных и журналистов, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "10-й пакет санкций будет включать в себя меры против военных и журналистов... "10-й пакет санкций будет включать в себя меры против военных и журналистов... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8782 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,4025 руб., максимальный - 73,405 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,4025 руб., максимальный - 73,405 руб. Было... читать дальше

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Правительство РФ рассмотрит законопроект о поддержке IT-индустрии (предусматривает внесение изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", (149-ФЗ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин при открытии заседания кабмина в... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который снимает пороговые значения 10% и 7% размера ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), до достижения которых не допускается инвестирование средств фонда. "Поскольку у... "Поскольку у... читать дальше

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