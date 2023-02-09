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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8782 руб.
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09 февраля 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8782 руб.

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9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8782 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,4025 руб., максимальный - 73,405 руб. Было заключено 14269 сделок. Объем торгов составил 42684,97 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,7775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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