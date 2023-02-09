ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 февраля в размере 72,8949 руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 72,8949 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 131,86 коп.

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Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 2,4 раза, до $8,0 млрд, по сравнению с январем 2022 года, когда оно составило $19,1 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Как... Как... читать дальше

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Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличила выручку в четвертом квартале 2022 финансового года на 10,9%, однако чистая прибыль компании упала в 2,5 раза. Компания повысила годовые дивиденды на 10%, до $5,06 на... Компания повысила годовые дивиденды на 10%, до $5,06 на... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,5 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2266,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2267,86 (+0,71%) пункта, минимальное... читать дальше

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Экспорт литовских товаров в 2022 году достиг 44,2 млрд евро, что на 28,1% больше, чем в 2021 году, импорт вырос на 39% - до 52,4 млрд евро. Как сообщил Департамент статистики Литвы, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 8,2 млрд евро, что в 2,7 раза больше, чем... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4388,79 (+83,88) руб./грамм; на серебро - 52,61 (+1,51) руб./грамм; на платину - 2308,47 (+76,28) руб./грамм; на палладий - 3890,42 (+125,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,15/76,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи...

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Международные резервы России на 3 февраля составили $601 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 27 января международные резервы равнялись $597,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,3 млрд, или на 0,6%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... По состоянию на 27 января международные резервы равнялись $597,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,3 млрд, или на 0,6%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 72,8949 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 131,86 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 78,3223 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 148,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Существенное повышение энерготарифов в начале года и сезонность производства стали основными факторами резкого повышения потребительских цен на огурцы в РФ в последнее время, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом". Как сообщил накануне Росстат, за неделю с 31 января... Как сообщил накануне Росстат, за неделю с 31 января... читать дальше

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ьфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-21 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 9,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,52% годовых,... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,52% годовых,... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 11864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,8949 руб. По... читать дальше

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О "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 002P-10R объемом не менее 10 млрд рублей в размере 9,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше

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ПАО "Корпорация "Иркут" в 2022 году получило 29,1 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против прибыли в 4,4 млрд руб. за 2021 год, следует из отчетности компании. Объем выручки, себестоимость продаж и другие финансовые показатели в отчетности не раскрыты. Объем выручки, себестоимость продаж и другие финансовые показатели в отчетности не раскрыты. Как... Как... читать дальше

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В пятницу, 10 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 170 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В пятницу, 10 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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