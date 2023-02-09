Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1635,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6700,87 млрд руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 февраля составили по Российской Федерации 1635,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1482 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2627,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2471,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 февраля составили 6700,87 млрд руб. против 5960,04744 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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