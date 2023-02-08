Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,9176 руб.

Минимальный курс евро составил 76,0625 руб., максимальный - 77,615 руб. Было заключено 19994 сделки. Объем торгов составил 51638,62 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,39 руб. за евро.

8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9176 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40388,938 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 83,596 млрд руб., или на...

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в декабре 2022 года увеличился на 7,4% год к году, до 229,1 млрд рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика показала снижение по сравнению с ноябрем, тогда рост показателя составлял... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9176 руб. Минимальный курс евро составил 76,0625 руб., максимальный - 77,615 руб. Было заключено 19994... Минимальный курс евро составил 76,0625 руб., максимальный - 77,615 руб. Было заключено 19994... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5556 руб. Минимальный курс юаня составил 10,447 руб., максимальный - 10,67 руб. Было заключено 40845 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,447 руб., максимальный - 10,67 руб. Было заключено 40845 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7085 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,92 руб., максимальный - 72,4 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 70,92 руб., максимальный - 72,4 руб. Было заключено... читать дальше

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Реальные располагаемые доходы населения РФ в 4-м квартале 2022 года выросли на 0,9% в годовом сравнении после падения на 3,1% в 3-м квартале (оценка уточнена с 3,4%), снижения на 0,6% во 2-м квартале (оценка уточнена с 0,8%) и снижения на 1,6% в 1-м квартале (уточнена с 1,2%),... читать дальше

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Безработица в России в декабре 2022 года осталась на уровне 3,7%, достигнутом в ноябре и ставшем историческим минимумом за период наблюдений показателя с 1991 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Предыдущий минимум в 3,8% был... Предыдущий минимум в 3,8% был... читать дальше

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В январе-ноябре 2022 года предприятия РФ получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 23 трлн 743,6 млрд рублей, что на 11,6% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре... В ноябре... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2022 года в добывающих производства вырос до плюс 1,0% с минус 1,7% в декабре, в обрабатывающих производствах увеличился до плюс 1,7% с минус 4,0% месяцем ранее,... читать дальше

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В декабре 2022 года оборот розничной торговли в России сократился на 10,5% по сравнению с показателем за декабрь 2021 года, до 4 трлн 201,1 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре показатель, согласно уточненным данным снизился на 7,9%. В... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в декабре 2022 года снизился на 4,3% в годовом выражении после сокращения на пересмотренные 2,4% в ноябре. ранее сообщалось о снижении в ноябре на 2,5%. В октябре снижение составляло 2,6%,в... В октябре снижение составляло 2,6%,в... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 31 января по 6 февраля в среднем подорожала на 5,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 24 по 30 января 2023 г. рост цен составил 3,5%. Огурцы подорожали на 12,7%, лук репчатый - на 11,5%, помидоры - на 4,6%,... Огурцы подорожали на 12,7%, лук репчатый - на 11,5%, помидоры - на 4,6%,... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2022 года составил 0,3% в годовом выражении после роста на 0,4% в октябре, снижения на 1,4% в сентябре, на 1,2% в августе, падения на 3,2% в июле и в июне, на 6,1% в мае и на 7,2% в апреле, сообщила... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 31 января по 6 февраля 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 24 по 30 января цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 6 февраля подросла на 4... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 6 февраля подросла на 4... читать дальше

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За период с 31 января по 6 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,26%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 24 по 30 января 2023 года потребительские цены повысились на 0,21%. С начала февраля цены прибавили 0,22%, с начала... С начала февраля цены прибавили 0,22%, с начала... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим ростом, завершил среду в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,69% и составил 2251,97 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,69% и составил 2251,97 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,25% - до 981,82 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,25% - до 981,82 пункта. Европейские рынки акций повышались в... Европейские рынки акций повышались в... читать дальше

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