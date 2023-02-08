.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,9176 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Пассажиропоток авиакомпаний РФ может оказаться ниже ожидаемых Минтрансом
В 2023 году российские авиакомпании обслужат от 85 млн до 95 млн человек, следует из базового "инерционного" сценария агентства АКРА, с которым ознакомился "Коммерсант".. Это на 6–16% ниже, чем запланированная Минтрансом планка в 101 млн...
 
Лук в России подорожал на треть
Лук оказался единственным продуктом из борщевого набора, который подорожал за последний год. Это следует из информации Минсельхоза, с которой ознакомились "Ведомости". С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7%...
 
Самообслуживание в отелях становится нормой
Прошедшие три года стали испытанием для отельеров, которым пришлось работать в состоянии полной неопределенности и подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия. И вот, наконец, количество бронирований номеров в гостиницах приближается к...
 
08 февраля 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,9176 руб.

 0  
8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9176 руб.

Минимальный курс евро составил 76,0625 руб., максимальный - 77,615 руб. Было заключено 19994 сделки. Объем торгов составил 51638,62 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,39 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
08 февраля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 февраля выросла на 0,21% и составила 40388,938 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40388,938 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 83,596 млрд руб., или на...
.
08 февраля 2023 года 19:17
В декабре рост ресторанного рынка РФ составил 7,4%, за год - 4,7% - Росстат
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в декабре 2022 года увеличился на 7,4% год к году, до 229,1 млрд рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика показала снижение по сравнению с ноябрем, тогда рост показателя составлял...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,9176 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9176 руб.

Минимальный курс евро составил 76,0625 руб., максимальный - 77,615 руб. Было заключено 19994...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5556 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5556 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,447 руб., максимальный - 10,67 руб. Было заключено 40845 сделок....    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,7085 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7085 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,92 руб., максимальный - 72,4 руб. Было заключено...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:09
Реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году снизились на 1%
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 4-м квартале 2022 года выросли на 0,9% в годовом сравнении после падения на 3,1% в 3-м квартале (оценка уточнена с 3,4%), снижения на 0,6% во 2-м квартале (оценка уточнена с 0,8%) и снижения на 1,6% в 1-м квартале (уточнена с 1,2%),...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:06
Безработица в РФ в декабре осталась на уровне в 3,7% - Росстат
Безработица в России в декабре 2022 года осталась на уровне 3,7%, достигнутом в ноябре и ставшем историческим минимумом за период наблюдений показателя с 1991 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Предыдущий минимум в 3,8% был...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:05
Сальдированная прибыль предприятий РФ за январь-ноябрь снизилась на 11,6% - Росстат
В январе-ноябре 2022 года предприятия РФ получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 23 трлн 743,6 млрд рублей, что на 11,6% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В ноябре...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:04
Предпринимательская уверенность в РФ в январе выросла в добыче и в обработке
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2022 года в добывающих производства вырос до плюс 1,0% с минус 1,7% в декабре, в обрабатывающих производствах увеличился до плюс 1,7% с минус 4,0% месяцем ранее,...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:03
Оборот розничной торговли РФ в декабре снизился на 10,5%, за год - на 6,7% - Росстат
В декабре 2022 года оборот розничной торговли в России сократился на 10,5% по сравнению с показателем за декабрь 2021 года, до 4 трлн 201,1 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре показатель, согласно уточненным данным снизился на 7,9%. В...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:03
Снижение выпуска по базовым видам деятельности в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, за год составило - 1,3% - Росстат
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в декабре 2022 года снизился на 4,3% в годовом выражении после сокращения на пересмотренные 2,4% в ноябре. ранее сообщалось о снижении в ноябре на 2,5%.

В октябре снижение составляло 2,6%,в...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:02
Недельный рост цен на плодоовощную продукцию в РФ составил 5,1% - Росстат
Плодоовощная продукция в РФ с 31 января по 6 февраля в среднем подорожала на 5,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 24 по 30 января 2023 г. рост цен составил 3,5%.

Огурцы подорожали на 12,7%, лук репчатый - на 11,5%, помидоры - на 4,6%,...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:02
Зарплаты в РФ в реальном выражении в ноябре увеличились на 0,3% - Росстат
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2022 года составил 0,3% в годовом выражении после роста на 0,4% в октябре, снижения на 1,4% в сентябре, на 1,2% в августе, падения на 3,2% в июле и в июне, на 6,1% в мае и на 7,2% в апреле, сообщила...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:01
Цены на бензин в РФ по-прежнему стабильны - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 31 января по 6 февраля 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 24 по 30 января цены тоже не изменились.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 6 февраля подросла на 4...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 19:00
Инфляция за период с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% - Росстат
За период с 31 января по 6 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,26%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 24 по 30 января 2023 года потребительские цены повысились на 0,21%.

С начала февраля цены прибавили 0,22%, с начала...    читать дальше
.
08 февраля 2023 года 18:56
Индекс МосБиржи снизился на 0,7%, индекс РТС упал на 2,3%
Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим ростом, завершил среду в минусе.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,69% и составил 2251,97 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,25% - до 981,82 пункта.

Европейские рынки акций повышались в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.