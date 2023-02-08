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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 71,5763 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Пассажиропоток авиакомпаний РФ может оказаться ниже ожидаемых Минтрансом
В 2023 году российские авиакомпании обслужат от 85 млн до 95 млн человек, следует из базового "инерционного" сценария агентства АКРА, с которым ознакомился "Коммерсант".. Это на 6–16% ниже, чем запланированная Минтрансом планка в 101 млн...
 
Лук в России подорожал на треть
Лук оказался единственным продуктом из борщевого набора, который подорожал за последний год. Это следует из информации Минсельхоза, с которой ознакомились "Ведомости". С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7%...
 
Самообслуживание в отелях становится нормой
Прошедшие три года стали испытанием для отельеров, которым пришлось работать в состоянии полной неопределенности и подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия. И вот, наконец, количество бронирований номеров в гостиницах приближается к...
 
08 февраля 2023 года 16:21

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 71,5763 руб.

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8 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 71,5763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,39 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
08 февраля 2023 года 18:06
Американские рынки акций снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в среду, трейдеры оценивают корпоративные новости и ждут новых сигналов от руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), выступления которых запланированы на текущий день.

Индекс Dow Jones Industrial Average...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,6639 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6639 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,91 руб., максимальный - 72,2675 руб. Было...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 17:56
В январе производство грузовых вагонов в РФ сократилось на 27,2%
Промышленные предприятия РФ, по предварительным данным, сократили в январе 2023 г. производство грузовых вагонов на 27,2% к тому же месяцу прошлого года - до 3,343 тыс. единиц. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).

В том...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 17:47
Выручка Capri в 3-м финквартале упала на 30%
В 3-м финквартале Capri Holdings, владеющая модными домами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, зафиксировала 30-процентное снижение чистой прибыли в связи с ухудшением результатов всех трех брендов.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль по итогам...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 17:28
Криптовалютная биржа Binance приостанавливает ввод и вывод денежных средств в долларах
Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance вводит запрет на открытие долларовых депозитов и снятие долларов, говорится в сообщении компании, при этом причины решения не уточняются.

"Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах по состоянию...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 17:09
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26242 на аукционе – 9,8%, размещены бумаги на 7,43 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 97,2285% от номинала, что соответствует доходности 9,8% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 17:08
Totalenergies: спрос на СПГ в Европе может вырасти на 15-25 млн тонн
Глава французской Totalenergies Патрик Пуяннэ считает, что нынешняя цена на сжиженный природный газ (СПГ) все еще слишком высока, вероятно, придется экономить, хотя ожидает прироста спроса на СПГ в Европе в 2023 году на 15-20 млн т.

Как заявил глава компании в ходе...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 16:58
Квартальная выручка Uber увеличилась в 1,5 раза
Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила выручку в 4-м квартале 2022 года почти в 1,5 раза благодаря росту объема заказов.

Прогнозы компании на 1-й квартал превзошли ожидания рынка. Акции Uber подскочили в цене на...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 16:49
Годовая чистая прибыль PipeChina выросла на 7,2%
China Oil & Gas Piping Network Corp. (PipeChina) в 2022 году увеличила чистую прибыль на 7,2% - до 31,9 млрд юаней ($4,7 млрд), сообщила госкомпания, которая занимается строительством и эксплуатацией нефте- и газопроводов в КНР.

Выручка повысилась на 11,2% и достигла...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 16:41
Во 2-м финквартале чистая прибыль Coty выросла на 22%, выручка компании превысила прогноз
По итогам 2-го финансового квартала чистая прибыль американского производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. выросла на 22% и составила $235 млн по сравнению с $188,9 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,27 с...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 16:38
ВТБ разместил 23,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-397 на 34,9 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-397 на 34 млрд 878,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 16:33
В России снижается потребление рыбы
Потребление рыбы в России в последние годы снижается. Как сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в эфире "РБК-ТВ" в среду, в 2021 году уровень потребления снизился незначительно, составил порядка 21,7 кг на человека. "По 2022 году пока у нас еще данных нет, но...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 16:24
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 февраля
ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4304,91 (+35,32) руб./грамм; на серебро - 51,1 (+0,09) руб./грамм; на платину - 2232,19 (-1,47) руб./грамм; на палладий - 3764,81 (+181,84) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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08 февраля 2023 года 16:21
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 71,5763 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 71,5763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,39 коп.

Это автоматическое сообщение.
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08 февраля 2023 года 16:21
ЦБ РФ установил курс евро с 9 февраля в размере 76,8344 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 76,8344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,57 коп.

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08 февраля 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 8 февраля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,03 пункта (0,442%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2257,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2283,46 (+0,7%) пункта,...    читать дальше
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