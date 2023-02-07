07 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Декабрь 2022
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Декабрь 2022
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Декабрь 2022
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07 февраля 2023 года 10:36
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров (код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) по 31 декабря 2023 г. включительно, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.
Ранее с... читать дальше
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07 февраля 2023 года 10:27
Доля прибыльных хозяйств в АПК РФ по итогам 2022 года превысила 90% против 86% в 2021 году. Риски частичной потери урожая несущественны, сообщает Минсельхоз в комментариях к исследованию компании "Яков и партнеры" (создана на базе российских активов консалтинговой фирмы McKinsey... читать дальше
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07 февраля 2023 года 10:20
"АвтоВАЗ" в 2023 году намерен выпустить до 10 тыс. автомобилей на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода с местного рынка передал в собственность РФ, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа" по итогам совещания регионального... читать дальше
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07 февраля 2023 года 10:12
Крупнейший по объему активов банк Франции BNP Paribas SA в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 6,7% - до 2,15 млрд евро по сравнению с 2,306 млрд евро за аналогичный период 2021 года.
Выручка выросла на 7,8% и достигла 12,109 млрд евро против 11,232 млрд евро... читать дальше
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07 февраля 2023 года 10:06
Торги во вторник фондовый рынок России начал ростом индексов на 0,4-0,6% на фоне слабости рубля, внутренних корпоративных событий, отскока нефти вверх после падения и наметившейся коррекции на внешних фондовых площадках.
Сегодня рынки акций крупнейших стран... читать дальше
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07 февраля 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,2/74,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 85 коп., Cредний курс продажи упал...
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07 февраля 2023 года 09:58
"СПБ биржа" с 9 февраля увеличит количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 мск, до 696 с 496, сообщается в пресс-релизе биржи.
Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в... читать дальше
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07 февраля 2023 года 09:51
ВТБ во 2-м квартале планирует разместить акции на открытом рынке, собрал предварительные заявки почти на 120 млрд рублей, заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
"Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто... читать дальше
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07 февраля 2023 года 09:43
ПАО "НОВАТЭК" и Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. подписали необязывающий Меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака, сообщила российская компания.
Документ подписан в понедельник в рамках Индийской энергетической... читать дальше
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07 февраля 2023 года 09:35
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов после уверенного укрепления по итогам предыдущей сессии.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар,... читать дальше
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07 февраля 2023 года 09:34
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-397 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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07 февраля 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 февраля составили по Российской Федерации 2663,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2498,4 млрд руб.
На... читать дальше
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07 февраля 2023 года 09:23
Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо, считает президент Федерального резервного... читать дальше
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07 февраля 2023 года 09:15
Минсельхоз РФ может рассмотреть возможность упрощения порядка регистрации отечественных сортов сельхозкультур, сообщает пресс-служба ведомства по итогам встречи первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут с членами ассоциации "Народный фермер" в понедельник.
По... читать дальше
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07 февраля 2023 года 09:07
Восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось; это приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводит Bloomberg.
По его словам, уже есть... читать дальше
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07 февраля 2023 года 09:00
Сегодя нефть дорожает вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей.
Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за... читать дальше
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