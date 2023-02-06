06 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
6 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Декабрь 2022
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Декабрь 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2022
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Январь 2023
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 февраля 2023 года 19:00
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник ростом индексов несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, ожидающих сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США.
В Азии в понедельник преобладало снижение рынков акций за исключением Японии... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:54
Авиакомпании мира увеличили в 2022 году пассажирооборот в 1,6 раза (на 64,4%) относительно предыдущего года, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В результате он восстановился до 68,5% от уровня допандемийного 2019... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:51
Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей), следует из данных Минфина, опубликованных на... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:49
Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник на фоне роста курса доллара.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск подешевели на $0,09 (0,11%) - до $79,85 за баррель.
Котировки мартовских фьючерсов на WTI на... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:44
"Аэрофлот" с 30 мая открывает регулярные рейсы в Энфиду (Тунис), сообщила авиакомпания.
Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.
Запуск рейсов в Энфиду ранее анонсировал гендиректор "Аэрофлота" Сергей... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:36
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля составил 10 трлн 807,595 млрд рублей (эквивалент $155,299 млрд), или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.
На 1 января объем фонда составлял 10 трлн 434,58 млрд рублей (эквивалент $148,35... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:31
Доллар США ускорил темпы роста, евро продолжает заметно дешеветь на Московской бирже в понедельник вечером. При этом доллар поднялся выше 71 руб. впервые с 9 января, а активность рынка несколько возросла после старта торговой сессии на биржах США.
Курс доллара в 18:12... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:30
США готовятся обложить алюминий из России 200%-й пошлиной, это может произойти уже на этой неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:22
Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей), следует из данных Минфина, опубликованных на... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:16
Уолл-стрит продолжает снижение в понедельник в начале торгов после падения в минувшую пятницу.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск снизился на 148,61 пункта (0,44%) и составил 33777,4 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 22,78... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:11
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в январе достигло максимума почти за три года - с марта 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
В среднем в минувшем месяце в мире работало 1889 установок против... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2749 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6368 руб.
Минимальный курс доллара США составил 70,43 руб., максимальный - 70,985 руб. Было... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 17:48
"Роснефть" в 2023 году планирует увеличить добычу углеводородов по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.
"С ростом (планируем). В 2022 году (добыча) тоже подросла, на 3%. В этом году будет побольше, на 5%... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 17:40
Добыча и отгрузка нефти в рамках проекта "Сахалин-1" возобновлена, сообщил журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
"Да все нормально там. Мы оперируем, все хорошо. Работаем со всеми стандартами промышленной безопасности, которые соответствуют... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 17:32
Валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений можно будет зачислять на счета поставщиков в уполномоченных банках без ее обязательной продажи. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 6 февраля, он вступает в силу со дня... читать дальше
.
06 февраля 2023 года 17:23
Минфин предлагает расширить применение налога на дополнительный доход (НДД) для третьей группы месторождений (brownfields), в систему предлагается включить три новых участка, в итоге общее количество месторождений увеличится с 69 до 72, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый... читать дальше
.