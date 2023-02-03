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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,734 руб.
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03 февраля 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,734 руб.

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3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1943 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,734 руб.

Минимальный курс евро составил 76,32 руб., максимальный - 77 руб. Было заключено 16365 сделок. Объем торгов составил 43132,62 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,9025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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