Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4238 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,385 руб., максимальный - 10,45 руб. Было заключено 33925 сделок. Объем торгов составил 53956,29 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,417 руб. за юань.

3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4238 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39520,541 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 173,095 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1943 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,734 руб. Минимальный курс евро составил 76,32 руб., максимальный - 77 руб. Было заключено 16365 сделок.... Минимальный курс евро составил 76,32 руб., максимальный - 77 руб. Было заключено 16365 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4518 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,2075 руб., максимальный - 70,795 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,2075 руб., максимальный - 70,795 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4238 руб. Минимальный курс юаня составил 10,385 руб., максимальный - 10,45 руб. Было заключено 33925 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,385 руб., максимальный - 10,45 руб. Было заключено 33925 сделок.... читать дальше

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Январский индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) подскочил до 55,2 пункта по сравнению с пересмотренными 49,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение... Аналитики в среднем прогнозировали повышение... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, завершил пятницу незначительными разнонаправленными изменениями индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 2248,30 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 2248,30 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,16% - до 1002,52... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,16% - до 1002,52... читать дальше

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В 2022 году выпуск промышленной продукции в Латвии увеличился в сопоставимых ценах на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ). В том числе объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 2,6%, в... В том числе объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 2,6%, в... читать дальше

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2022 году инвестировал в страны Балтии рекордную сумму в 358 млн евро, это почти на 22% больше, чем в 2021 году. Как отмечается в сообщении ЕБРР, большая часть выделенных средств в 2022 году была направлена в Литву (208... Как отмечается в сообщении ЕБРР, большая часть выделенных средств в 2022 году была направлена в Литву (208... читать дальше

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Очередной пакет санкций, который ЕС готовит против России, будет подразумевать ограничения на 10 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Речь пойдет об ограничениях на 10 млрд евро", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита... "Речь пойдет об ограничениях на 10 млрд евро", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу вслед за акциями опубликовавших слабые квартальные результаты Amazon и Alphabet. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск снизился на 180,3 пункта (0,53%) и составил 33873,64 пункта. Лидером... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск снизился на 180,3 пункта (0,53%) и составил 33873,64 пункта. Лидером... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3619 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,1875 руб., максимальный - 70,7625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,1875 руб., максимальный - 70,7625 руб. Было... читать дальше

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Налог на прибыль при продаже заложенного имущества компании-банкрота должен уплачиваться приоритетно, до расчета с конкурсными кредиторами - такое уточнение в закон о несостоятельности предложила внести Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщил источник... читать дальше

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В январе количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 517 тыс., свидетельствуют данные Минтруда. Подъем стал максимальным с июля и оказался существенно выше прогнозов. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали рост на 188 тыс., респонденты Trading... Подъем стал максимальным с июля и оказался существенно выше прогнозов. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали рост на 188 тыс., респонденты Trading... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 06.02 по 12.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора. Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с... Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с... читать дальше

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Лесопромышленный холдинг Segezha полностью разместил выпуск 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,6% годовых,... Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,6% годовых,... читать дальше

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