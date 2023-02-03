03 февраля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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3 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.02 по 12.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.02.2023
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Декабрь 2022
|06.02.2023
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Декабрь 2022
|06.02.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2022
|06.02.2023
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Январь 2023
|07.02.2023
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Декабрь 2022
|07.02.2023
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Декабрь 2022
|07.02.2023
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Декабрь 2022
|08.02.2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Декабрь 2022
|08.02.2023
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Декабрь 2022
|08.02.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 28 января по 03 февраля
|09.02.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 января
|09.02.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 января
|10.02.2023
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Декабрь 2022
|10.02.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|10.02.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Декабрь 2022
|10.02.2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2022
|10.02.2023
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Декабрь 2022
|10.02.2023
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Декабрь 2022
|10.02.2023
|16:30
|Безработица в Канаде
|Январь 2023
|10.02.2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2023
|10.02.2023
|22:00
|Бюджет США
|Январь 2023
Это автоматическое сообщение.
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03 февраля 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 06.02 по 12.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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03 февраля 2023 года 17:04
ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с... читать дальше
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03 февраля 2023 года 17:02
Лесопромышленный холдинг Segezha полностью разместил выпуск 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,6% годовых,... читать дальше
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03 февраля 2023 года 17:00
В субботу, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации.
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Это автоматическое сообщение.
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03 февраля 2023 года 16:50
ПАО "Россети Московский регион" установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 6,15% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в феврале 2020 года по ставке 6,15% годовых до оферты с исполнением 22... читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:42
Группа "Черкизово" в 4-м квартале 2022 года стала лидером по онлайн-продажам колбасных изделий с долей в 12%, сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на данные NielsenIQ.
"Колбасные изделия группы в четвертом квартале 2022 года вышли на первое место по... читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:34
ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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03 февраля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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03 февраля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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03 февраля 2023 года 16:28
нк России зарегистрировал программу облигаций АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) серии 001П объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Программе присвоен регистрационный номер 4-10707-Р-001P.
В рамках бессрочной программы облигации смогут... читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:26
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-394 на 41 млрд 280,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:18
Россельхозбанк приобрел в рамках оферты 5 млн 945,600 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.
Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 59,46%... читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:16
Цены на золото слабо меняются в пятницу и готовятся показать небольшое снижение по итогам недели.
Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:56 мск понизились на 0,05% - до $1929,9 за тройскую унцию. За последние пять сессий котировки... читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,51 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2250,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2253,69... читать дальше
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