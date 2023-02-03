Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

3 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.02 по 12.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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В течение ближайшей недели с 06.02 по 12.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора. Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с... Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с... читать дальше

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Лесопромышленный холдинг Segezha полностью разместил выпуск 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,6% годовых,... Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,6% годовых,... читать дальше

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В субботу, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации. . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ПАО "Россети Московский регион" установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 6,15% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в феврале 2020 года по ставке 6,15% годовых до оферты с исполнением 22... Компания разместила 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в феврале 2020 года по ставке 6,15% годовых до оферты с исполнением 22... читать дальше

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Группа "Черкизово" в 4-м квартале 2022 года стала лидером по онлайн-продажам колбасных изделий с долей в 12%, сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на данные NielsenIQ. "Колбасные изделия группы в четвертом квартале 2022 года вышли на первое место по... "Колбасные изделия группы в четвертом квартале 2022 года вышли на первое место по... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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нк России зарегистрировал программу облигаций АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) серии 001П объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Программе присвоен регистрационный номер 4-10707-Р-001P. Программе присвоен регистрационный номер 4-10707-Р-001P. В рамках бессрочной программы облигации смогут... В рамках бессрочной программы облигации смогут... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-394 на 41 млрд 280,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Россельхозбанк приобрел в рамках оферты 5 млн 945,600 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 59,46%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 59,46%... читать дальше

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Цены на золото слабо меняются в пятницу и готовятся показать небольшое снижение по итогам недели. Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:56 мск понизились на 0,05% - до $1929,9 за тройскую унцию. За последние пять сессий котировки... Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:56 мск понизились на 0,05% - до $1929,9 за тройскую унцию. За последние пять сессий котировки... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,51 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2250,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2253,69... читать дальше

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