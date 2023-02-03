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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
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Банки смогут замораживать операции так называемых дропперов, которых мошенники используют для вывода и обналичивания денег, похищенных со счетов граждан. Кроме того, кредитные организации хотят наделить правом приостановить на срок до двух дней...
 
03 февраля 2023 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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3 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.02 по 12.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
06.02.2023 10:00 Объем промышленных заказов в Германии Декабрь 2022
06.02.2023 13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Декабрь 2022
06.02.2023 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Ноябрь 2022
06.02.2023 18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Январь 2023
07.02.2023 10:00 Промышленное производство в Германии Декабрь 2022
07.02.2023 10:45 Внешнеторговый баланс Франции Декабрь 2022
07.02.2023 16:30 Внешнеторговый баланс США Декабрь 2022
08.02.2023 12:00 Объемы розничных продаж в Италии Декабрь 2022
08.02.2023 18:00 Запасы на оптовых складах США Декабрь 2022
08.02.2023 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 28 января по 03 февраля
09.02.2023 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 22 по 28 января
09.02.2023 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 15 по 21 января
10.02.2023 10:00 Баланс счета текущих операций Германии Декабрь 2022
10.02.2023 10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Июль 2022
10.02.2023 10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Декабрь 2022
10.02.2023 10:00 Предварительная оценка ВВП Великобритании IV квартал 2022
10.02.2023 10:00 Промышленное производство в Великобритании Декабрь 2022
10.02.2023 12:00 Промышленное производство в Италии Декабрь 2022
10.02.2023 16:30 Безработица в Канаде Январь 2023
10.02.2023 18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Февраль 2023
10.02.2023 22:00 Бюджет США Январь 2023

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
03 февраля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 06.02 по 12.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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03 февраля 2023 года 17:04
ЦБ РФ выдал универсальную лицензию банку "Точка"
ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.

Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 17:02
ГК "Сегежа" завершила размещение бондов на 6 млрд рублей
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Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,6% годовых,...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 6 по 13 февраля
В субботу, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации.

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03 февраля 2023 года 16:50
"Россети Московский регион" установило ставку 7-10-го купонов облигаций 001Р-02 на уровне 6,15%
ПАО "Россети Московский регион" установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 6,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в феврале 2020 года по ставке 6,15% годовых до оферты с исполнением 22...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:42
Группа "Черкизово" в 4-м квартале стала лидером в объеме продаж колбас в e-commerce в РФ с долей 12% (уточненный вариант)
Группа "Черкизово" в 4-м квартале 2022 года стала лидером по онлайн-продажам колбасных изделий с долей в 12%, сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на данные NielsenIQ.

"Колбасные изделия группы в четвертом квартале 2022 года вышли на первое место по...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 февраля
ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.

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03 февраля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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03 февраля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 4 по 10 февраля ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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03 февраля 2023 года 16:28
ЦБ зарегистрировал программу облигаций "НФК-Структурные инвестиции" на 3 млрд рублей
нк России зарегистрировал программу облигаций АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) серии 001П объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Программе присвоен регистрационный номер 4-10707-Р-001P.

В рамках бессрочной программы облигации смогут...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:26
ВТБ разместил 27,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-394 на 41,3 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-394 на 41 млрд 280,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:18
РСХБ выкупил по оферте 59,5% выпуска облигаций БО-08 на 5,9 млрд рублей
Россельхозбанк приобрел в рамках оферты 5 млн 945,600 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 59,46%...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:16
Золото завершает неделю в небольшом минусе
Цены на золото слабо меняются в пятницу и готовятся показать небольшое снижение по итогам недели.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:56 мск понизились на 0,05% - до $1929,9 за тройскую унцию. За последние пять сессий котировки...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 3 февраля растет
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,51 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2250,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2253,69...    читать дальше
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