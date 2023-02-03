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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 76,7344 руб.
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03 февраля 2023 года 16:04
ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 76,7344 руб.
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3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,20 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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