Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1424,6 млрд руб.

3 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1424,6 млрд руб.

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Фонд развития промышленности (ФРП) в 2022 году профинансировал 256 проектов промышленных предприятий на общую сумму 140 млрд рублей, наибольший объем финансирования получили предприятия машиностроения, химотрасли и фармацевтики, сообщила в пятницу пресс-служба Минпромторга... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 27 января составил 16 трлн 304,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 20 января денежная база в России равнялась 16 трлн 397,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,57%, или на 93,1... На 20 января денежная база в России равнялась 16 трлн 397,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,57%, или на 93,1... читать дальше

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Банк России с расчетами 2 февраля продал иностранную валюту на 3,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов... Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов... читать дальше

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ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, Обнинск, Калужская область) в третьей декаде февраля - первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего выпуска дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей, сообщил... читать дальше

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Работающие в США компании в январе объявили о сокращении числа рабочих мест на 102,943 тыс., что является максимальным показателем для этого месяца с 2009 года, сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Если учитывать все месяцы, то количество увольнений в... читать дальше

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Англо-голландская Shell будет принимать решения об инвестициях в различные виды энергоресурсов в зависимости от их прибыльности и соответствия целям энергетического перехода, заявил новый глава компании Ваель Саван в ходе общения с инвесторами. Он подчеркнул, что Shell... Он подчеркнул, что Shell... читать дальше

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Цена российского газа для Белоруссии будет на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности". По его словам, цена... По его словам, цена... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,77 пункта (0,658%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2228,77 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,68 пункта (0,665%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,68 пункта (0,665%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. отчитался о самом низком показателе чистой прибыли в четвертом квартале с 2014 года, что привело к рекордному годовому убытку. Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре рухнула до $278 млн, или 3... Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре рухнула до $278 млн, или 3... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1424,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Россия не видит оснований для резкого сокращения переработки нефти и выпуска нефтепродуктов из-за вступающего в силу 5 февраля эмбарго ЕС на российское топливо, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это... "Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Сбербанка России серии 001Р-SBER42 кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка, согласно методологии... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка, согласно методологии... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71/73,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 103 коп., Cредний курс продажи упал...

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Рынок акций РФ начал торги в пятницу снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,33% и 0,3% соответственно в рамках фиксации прибыли игроками в конце недели на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и сохраняющейся геополитической напряженности. В Азии в пятницу динамика... В Азии в пятницу динамика... читать дальше

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РФ в 2022 году трансформировала экспортные потоки продукции АПК и увеличила долю продукции, отправляемой в дружественные страны, сообщает центр "Агроэкспорт" по итогам отраслевого семинара АПК, организованном Сбербанком. Выступивший на нем начальник управления аналитики... Выступивший на нем начальник управления аналитики... читать дальше

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Индекс PMI сферы услуг России в январе 2023 года составил 48,7 пункта, поднявшись с декабрьского значения 45,9 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global. Последние данные говорят о том, что темпы падения в секторе замедлились и стали самыми мягкими в... Последние данные говорят о том, что темпы падения в секторе замедлились и стали самыми мягкими в... читать дальше

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