Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2812,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 5797,57 млрд руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 февраля составили по Российской Федерации 2812,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2615,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2602,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2422,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 февраля составили 5797,57 млрд руб. против 5840,67519 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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