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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Прогноз МВФ по росту ВВП РФ указывает на признание очевидных вещей - Решетников
Новый прогноз МВФ в отношении динамики экономики РФ в 2023 году (рост на 0,3%) указывает на признание в фонде очевидных вещей, динамика экономики будет зависеть от кредитного стимулирования и восстановления потребительского спроса, заявил глава...
 
Банк России отмечает возможность реализации кредитных рисков
Проблемой для банковского сектора и экономики в целом потенциально может стать кредитный риск, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева. "Потенциальная проблема, которая может быть, это проблема, связанная с кредитным риском, потому что...
 
Банки смогут замораживать операции дропперов
Банки смогут замораживать операции так называемых дропперов, которых мошенники используют для вывода и обналичивания денег, похищенных со счетов граждан. Кроме того, кредитные организации хотят наделить правом приостановить на срок до двух дней...
 
03 февраля 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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3 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:45 Промышленное производство во Франции Декабрь 2022
13:00 Изменение цен производителей в еврозоне Декабрь 2022
16:30 Данные с рынка труда США Январь 2023
18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Январь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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ФРП в 2022 году профинансировал проекты на 140 млрд руб.
Фонд развития промышленности (ФРП) в 2022 году профинансировал 256 проектов промышленных предприятий на общую сумму 140 млрд рублей, наибольший объем финансирования получили предприятия машиностроения, химотрасли и фармацевтики, сообщила в пятницу пресс-служба Минпромторга...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 11:02
Денежная база в России снизилась за неделю на 93,1 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 27 января составил 16 трлн 304,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 20 января денежная база в России равнялась 16 трлн 397,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,57%, или на 93,1...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:55
ЦБ РФ продал юани на 3,2 млрд руб. с расчетами 2 февраля
Банк России с расчетами 2 февраля продал иностранную валюту на 3,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:52
КЛВЗ "Кристалл" в III декаде февраля - I декаде марта проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом до 300 млн рублей
ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, Обнинск, Калужская область) в третьей декаде февраля - первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего выпуска дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей, сообщил...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:48
Число увольнений в компаниях США в январе превысило 100 тыс. - максимум для этого месяца с 2009 года
Работающие в США компании в январе объявили о сокращении числа рабочих мест на 102,943 тыс., что является максимальным показателем для этого месяца с 2009 года, сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Если учитывать все месяцы, то количество увольнений в...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:42
Shell озвучила принципы принятия решений об инвестировании
Англо-голландская Shell будет принимать решения об инвестициях в различные виды энергоресурсов в зависимости от их прибыльности и соответствия целям энергетического перехода, заявил новый глава компании Ваель Саван в ходе общения с инвесторами.

Он подчеркнул, что Shell...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:33
Белоруссия в 2023 году будет оплачивать российский газ по цене на уровне прошлого года
Цена российского газа для Белоруссии будет на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности".

По его словам, цена...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 3 февраля снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,77 пункта (0,658%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2228,77 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,68 пункта (0,665%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:25
Чистый убыток Amazon в 2022 году составил рекордные $2,7 млрд
Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. отчитался о самом низком показателе чистой прибыли в четвертом квартале с 2014 года, что привело к рекордному годовому убытку.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре рухнула до $278 млн, или 3...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1424,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1424,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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03 февраля 2023 года 10:11
Нет оснований для резкого сокращения в РФ выпуска нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС - Шульгинов
Россия не видит оснований для резкого сокращения переработки нефти и выпуска нефтепродуктов из-за вступающего в силу 5 февраля эмбарго ЕС на российское топливо, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:06
АКРА присвоило бондам Сбербанка номинальным объемом 80 млрд рублей рейтинг AAA(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Сбербанка России серии 001Р-SBER42 кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка, согласно методологии...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 10:04
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 71/73,72 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71/73,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 103 коп., Cредний курс продажи упал...
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03 февраля 2023 года 10:03
Фондовый рынок России начал торги в минусе, индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов
Рынок акций РФ начал торги в пятницу снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,33% и 0,3% соответственно в рамках фиксации прибыли игроками в конце недели на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и сохраняющейся геополитической напряженности.

В Азии в пятницу динамика...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 09:58
Россия увеличила долю экспорта продукции АПК в дружественные страны до 82%
РФ в 2022 году трансформировала экспортные потоки продукции АПК и увеличила долю продукции, отправляемой в дружественные страны, сообщает центр "Агроэкспорт" по итогам отраслевого семинара АПК, организованном Сбербанком.

Выступивший на нем начальник управления аналитики...    читать дальше
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03 февраля 2023 года 09:53
В январе индекс PMI сферы услуг РФ вырос до 48,7 пункта - S&P Global
Индекс PMI сферы услуг России в январе 2023 года составил 48,7 пункта, поднявшись с декабрьского значения 45,9 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Последние данные говорят о том, что темпы падения в секторе замедлились и стали самыми мягкими в...    читать дальше
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