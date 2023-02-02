Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 70,0994 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,8 руб., максимальный - 70,4875 руб. Было заключено 17509 сделок. Объем торгов составил 54347,07 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,455 руб. за доллар США.

2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0994 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39693,636 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 73,360 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0994 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,8 руб., максимальный - 70,4875 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 69,8 руб., максимальный - 70,4875 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4099 руб. Минимальный курс юаня составил 10,373 руб., максимальный - 10,459 руб. Была заключена 40981... Минимальный курс юаня составил 10,373 руб., максимальный - 10,459 руб. Была заключена 40981... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9283 руб. Минимальный курс евро составил 76,4825 руб., максимальный - 77,2 руб. Было заключено 17762... Минимальный курс евро составил 76,4825 руб., максимальный - 77,2 руб. Было заключено 17762... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на оптимистичной ноте вместе с внешними фондовыми площадками после решения Федрезерва США по монетарной политике и ожидаемыми решениями по ставкам Банка Англии и Европейского ЦБ. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов... читать дальше

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Чистая прибыль "Зарубежнефти" по итогам 2022 года выросла на 15,4% - до 15,125 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка в прошлом году увеличилась в 1,6 раза и составила 73,124 млрд рублей. Из них 33,002 млрд рублей - доход от реализации нефти (рост в 2,2 раза);... Выручка в прошлом году увеличилась в 1,6 раза и составила 73,124 млрд рублей. Из них 33,002 млрд рублей - доход от реализации нефти (рост в 2,2 раза);... читать дальше

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Видимое потребление стали (учитывает общий объем выпуска стали, импорт и экспортные поставки) в странах Евросоюза в 2022 году, согласно предварительным оценкам Eurofer, упало на 4,6%, приблизительно до 144 млн тонн. Это хуже опубликованных ранее ожиданий ассоциации, согласно... читать дальше

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Совместное предприятие Petromonagas в декабре 2022 года возобновило бурение после трехлетнего простоя, сообщает венесуэльская Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) по итогам посещения главой госкомпании Педро Теллечеа объектов совместного предприятия. "Во время визита... "Во время визита... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в четверг без единой динамики, трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы, свежие статданные и очередную порцию квартальной отчетности компаний. Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25... Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0424 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,7825 руб., максимальный - 70,3375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,7825 руб., максимальный - 70,3375 руб. Было... читать дальше

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ИК "Фридом финанс" приняла решение выплатить 5-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях, говорится в сообщении компании. Размер выплаты в валюте составляет $466,14 тыс. Размер выплаты в валюте составляет $466,14 тыс. Компания разместила 5-летний выпуск на $34 млн в ноябре 2021 года. Ставка... Компания разместила 5-летний выпуск на $34 млн в ноябре 2021 года. Ставка... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания. "При любых... "При любых... читать дальше

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Инфляция в РФ в 2023 году составит 6% - опрошенные ЦБ аналитики Инфляция в РФ в 2023 году может составить 6,0%, а ВВП снизиться на 1,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 27-31 января). По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре прогнозировали падение на... По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре прогнозировали падение на... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 апреля получит возможность вводить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска для валютных активов банков, соответствующее указание зарегистрировано в Минюсте и опубликовано на сайте регулятора. ЦБ сможет дифференцировать надбавки для валютных кредитов... ЦБ сможет дифференцировать надбавки для валютных кредитов... читать дальше

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"Роснефть" установила ставку 11-14-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск на 50 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 14... Компания разместила 10-летний выпуск на 50 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 14... читать дальше

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Производительность труда в США в четвертом квартале увеличилась на 3%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы выросла на 1,1%. Это минимальный подъем с января-марта 2021 года. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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