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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 3 февраля в размере 76,9564 руб.
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Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
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В прошлом году зарубежные компании перестали поставлять в Россию лишь 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году...
 
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02 февраля 2023 года 15:57

ЦБ РФ установил курс евро с 3 февраля в размере 76,9564 руб.

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2 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 76,9564 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,19 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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02 февраля 2023 года 18:24
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02 февраля 2023 года 18:07
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно
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02 февраля 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,0424 руб.
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Минимальный курс доллара США составил 69,7825 руб., максимальный - 70,3375 руб. Было...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:59
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02 февраля 2023 года 17:58
ЕЦБ намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики - Лагард
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания.

"При любых...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:41
Инфляция в РФ в 2023 году составит 6% - опрошенные ЦБ аналитики
Инфляция в РФ в 2023 году может составить 6,0%, а ВВП снизиться на 1,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 27-31 января).

По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре прогнозировали падение на...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:27
С 1 апреля ЦБ получит возможность дифференцировать надбавки к коэффициентам риска по валютным активам банков
ЦБ РФ с 1 апреля получит возможность вводить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска для валютных активов банков, соответствующее указание зарегистрировано в Минюсте и опубликовано на сайте регулятора.

ЦБ сможет дифференцировать надбавки для валютных кредитов...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:22
"Роснефть" установила ставку 11-14-го купонов облигаций 002Р-04 на уровне 8%
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Компания разместила 10-летний выпуск на 50 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 14...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:19
Рост производительности труда в США в 4-м квартале составил 3%
Производительность труда в США в четвертом квартале увеличилась на 3%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы выросла на 1,1%. Это минимальный подъем с января-марта 2021 года.

Аналитики в среднем...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:02
Квартальная прибыль Honeywell упала на 29%
Американская корпорация Honeywell International в четвертом квартале снизила чистую прибыль на 29%, при этом выручка не оправдала ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,02 млрд, или $1,51 в расчете на...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:59
ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций ГК "Автодор" серии 004Р-02
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ГК "Автодор" серии 004Р-02, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску присвоен регистрационный номер - 4-02-00011-Т-004P.

Срок обращения займа - 25 лет, предусмотрена амортизация начиная со 2-го года обращения...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:58
"СибАвтоТранс" завершил размещение дебютных облигаций на 200 млн рублей
ООО "СибАвтоТранс" полностью разместило 4-летний выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,25% годовых. Купоны...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:54
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю на 3 тыс.
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Неделей ранее этот показатель составлял 186...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:53
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Сбербанк России установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER42 объемом 62 млрд рублей на уровне 8,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,99% годовых. Срок обращения бумаг - 2 года...    читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:47
ЕЦБ намерен продолжать повышение ставок устойчивыми темпами
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