02 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Февраль 2023
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Февраль 2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 января
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|IV квартал 2022
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Декабрь 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 января
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2022
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Декабрь 2022
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Февраль 2023
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02 февраля 2023 года 18:36
Видимое потребление стали (учитывает общий объем выпуска стали, импорт и экспортные поставки) в странах Евросоюза в 2022 году, согласно предварительным оценкам Eurofer, упало на 4,6%, приблизительно до 144 млн тонн. Это хуже опубликованных ранее ожиданий ассоциации, согласно... читать дальше
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02 февраля 2023 года 18:24
Совместное предприятие Petromonagas в декабре 2022 года возобновило бурение после трехлетнего простоя, сообщает венесуэльская Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) по итогам посещения главой госкомпании Педро Теллечеа объектов совместного предприятия.
"Во время визита... читать дальше
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02 февраля 2023 года 18:07
Американский рынок акций начал торги в четверг без единой динамики, трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы, свежие статданные и очередную порцию квартальной отчетности компаний.
Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25... читать дальше
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02 февраля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0424 руб.
Минимальный курс доллара США составил 69,7825 руб., максимальный - 70,3375 руб. Было... читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:59
ИК "Фридом финанс" приняла решение выплатить 5-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях, говорится в сообщении компании.
Размер выплаты в валюте составляет $466,14 тыс.
Компания разместила 5-летний выпуск на $34 млн в ноябре 2021 года. Ставка... читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:58
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания.
"При любых... читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:41
Инфляция в РФ в 2023 году может составить 6,0%, а ВВП снизиться на 1,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 27-31 января).
По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре прогнозировали падение на... читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:27
ЦБ РФ с 1 апреля получит возможность вводить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска для валютных активов банков, соответствующее указание зарегистрировано в Минюсте и опубликовано на сайте регулятора.
ЦБ сможет дифференцировать надбавки для валютных кредитов... читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:22
"Роснефть" установила ставку 11-14-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 10-летний выпуск на 50 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 14... читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:19
Производительность труда в США в четвертом квартале увеличилась на 3%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы выросла на 1,1%. Это минимальный подъем с января-марта 2021 года.
Аналитики в среднем... читать дальше
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02 февраля 2023 года 17:02
Американская корпорация Honeywell International в четвертом квартале снизила чистую прибыль на 29%, при этом выручка не оправдала ожиданий экспертов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,02 млрд, или $1,51 в расчете на... читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:59
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ГК "Автодор" серии 004Р-02, говорится в сообщении эмитента.
Выпуску присвоен регистрационный номер - 4-02-00011-Т-004P.
Срок обращения займа - 25 лет, предусмотрена амортизация начиная со 2-го года обращения... читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:58
ООО "СибАвтоТранс" полностью разместило 4-летний выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,25% годовых. Купоны... читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:54
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. - до 183 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение с апреля 2022 года.
Неделей ранее этот показатель составлял 186... читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:53
Сбербанк России установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER42 объемом 62 млрд рублей на уровне 8,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,99% годовых. Срок обращения бумаг - 2 года... читать дальше
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02 февраля 2023 года 16:47
Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен продолжать повышение ставок устойчивыми темпами. "Совет управляющих намерен продолжать повышение ставок устойчивыми темпами и удерживать их на уровне, существенно ограничивающем экономическую активность, чтобы добиться возврата... читать дальше
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