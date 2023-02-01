Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,3888 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,347 руб., максимальный - 10,425 руб. Было заключено 35845 сделок. Объем торгов составил 55264,94 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,391 руб. за юань.

1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3888 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39620,276 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 439,970 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2903 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,1317 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,8775 руб., максимальный - 70,4725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,8775 руб., максимальный - 70,4725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2538 руб. Минимальный курс евро составил 76,01 руб., максимальный - 76,56 руб. Было заключено 16411 сделок.... Минимальный курс евро составил 76,01 руб., максимальный - 76,56 руб. Было заключено 16411 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3888 руб. Минимальный курс юаня составил 10,347 руб., максимальный - 10,425 руб. Было заключено 35845 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,347 руб., максимальный - 10,425 руб. Было заключено 35845 сделок.... читать дальше

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- Цены производителей на бензин в РФ в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем в среднем стали выше на 3,5% после падения на 11,6% в ноябре, на 21,3% в октябре, снижения на 6,4% в сентябре, роста на 26,7% в августе и на 4,7% -в июле, следует из материалов Федеральной службы... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 24 по 30 января 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 17 по 23 января цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 30 января осталась на уровне... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 30 января осталась на уровне... читать дальше

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За период с 24 по 30 января 2023 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,5% (по данным Росстата), в том числе на лук репчатый - на 7,8%, огурцы - на 7,6%, морковь - на 3,4%, помидоры - на 2,8%, бананы - на 2,3%, картофель - на 2,0%, свеклу столовую - на... читать дальше

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За период с 24 по 30 января 2023 года потребительские цены повысились на 0,21%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 17 по 23 января цены повысились на 0,14%. С начала января цены выросли на 0,74%. В январе 2022 года цены повысились на... В январе 2022 года цены повысились на... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги небольшим ростом индексов в ожидании вердикта Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике. В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX... В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению вечером в среду после публикации данных, указавших на рост запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск подешевели на $0,47 (0,55%) - до... Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск подешевели на $0,47 (0,55%) - до... читать дальше

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Цена нефти Urals на базисе FOB Primorsk в январе составляла в среднем $42,8 за баррель, что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее, сообщили в среду "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus. При этом скидка российского сорта к марке Brent в прошлом месяце увеличилась с $37/б... При этом скидка российского сорта к марке Brent в прошлом месяце увеличилась с $37/б... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4140 тыс. баррелей - до 452,688 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2576 тыс. баррелей и составили 234,598 млн... Товарные запасы бензина повысились на 2576 тыс. баррелей и составили 234,598 млн... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе понизился до 47,4 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индекс опустился по итогам пятого месяца подряд и обновил минимум с... Индекс опустился по итогам пятого месяца подряд и обновил минимум с... читать дальше

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает консультации по вариантам действия в отношении российских активов, но вынужден постоянно корректировать планы, заявил CEO RBI Йоханн Штробль в ходе телефонной конференции в среду. "Мы проводим консультации по... "Мы проводим консультации по... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Dow Jones Industrial Average к 18:03 МСК уменьшился на 0,58% и составлял 33888,96 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:03 МСК уменьшился на 0,58% и составлял 33888,96 пункта. Значение Standard & Poor's... Значение Standard & Poor's... читать дальше

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Новак: ситуация с добычей и экспортом нефти из РФ стабильна Ситуация с добычей нефти и ее экспортом из РФ стабильна, несмотря на введенные Евросоюзом и странами G7 санкции, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Были приняты все необходимые меры, и нашими компаниями в первую очередь, по... "Были приняты все необходимые меры, и нашими компаниями в первую очередь, по... читать дальше

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