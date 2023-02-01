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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 2 февраля в размере 76,2245 руб.
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01 февраля 2023 года 16:40
ЦБ РФ установил курс евро с 2 февраля в размере 76,2245 руб.
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1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 76,2245 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,59 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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