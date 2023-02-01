Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,392 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,359 руб., максимальный - 10,421 руб. Было заключено 2113 сделок. Объем торгов составил 4432,54 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,389 руб. за юань.

1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,392 руб.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4140 тыс. баррелей - до 452,688 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2576 тыс. баррелей и составили 234,598 млн... Товарные запасы бензина повысились на 2576 тыс. баррелей и составили 234,598 млн... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе понизился до 47,4 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индекс опустился по итогам пятого месяца подряд и обновил минимум с... Индекс опустился по итогам пятого месяца подряд и обновил минимум с... читать дальше

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает консультации по вариантам действия в отношении российских активов, но вынужден постоянно корректировать планы, заявил CEO RBI Йоханн Штробль в ходе телефонной конференции в среду. "Мы проводим консультации по... "Мы проводим консультации по... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Dow Jones Industrial Average к 18:03 МСК уменьшился на 0,58% и составлял 33888,96 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:03 МСК уменьшился на 0,58% и составлял 33888,96 пункта. Значение Standard & Poor's... Значение Standard & Poor's... читать дальше

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Ситуация с добычей нефти и ее экспортом из РФ стабильна, несмотря на введенные Евросоюзом и странами G7 санкции, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Были приняты все необходимые меры, и нашими компаниями в первую очередь, по... "Были приняты все необходимые меры, и нашими компаниями в первую очередь, по... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,118 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,93 руб., максимальный - 70,45 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 69,93 руб., максимальный - 70,45 руб. Было заключено... читать дальше

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Законопроект о легализации в РФ майнинга цифровых финансовых активов не был включен в программу законопроектной работы комитета по финансовому рынку Госдумы в период весенней сессии 2023 г., (должна завершиться 28 июля), следует из информации о ходе законопроектной работы... читать дальше

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PKN Orlen после истечения контракта с "Роснефтью" сократила долю перерабатываемого на своих заводах сырья из РФ до 10%, сообщает польская нефтеперерабатывающая компания. "В конце января 2023 года истек срок действия контракта PKN Orlen с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн... "В конце января 2023 года истек срок действия контракта PKN Orlen с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн... читать дальше

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Нефтяные котировки меняются слабо и разнонаправленно вечером в среду на итогах встречи представителей ОПЕК+. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:14 мск подешевели на $0,23 (0,27%) - до $85,23 за баррель. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:14 мск подешевели на $0,23 (0,27%) - до $85,23 за баррель. Котировки мартовских... Котировки мартовских... читать дальше

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Министр экономического развития России Максим Решетников предложил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву создать в регионе особую экономическую зону (ОЭЗ) для развития туризма на курорте "Шерегеш", сообщает пресс-служба министерства. "Для развития... "Для развития... читать дальше

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Американский автомобилестроительный концерн General Motors Co. полагает, что цены на его автомобили находятся на приемлемом уровне, и не планирует их понижать, несмотря на подобные решения со стороны Tesla Inc. и Ford Motor Co. В сообщении GM говорится, что компания... В сообщении GM говорится, что компания... читать дальше

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Банки РФ в прошлом году увеличили уставный капитал на 180 млрд рублей в основном за счет допэмиссии и других вложений в капитал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ. "В целом по сектору уставный капитал вырос почти на 180 млрд рублей, половина (92 млрд рублей)... "В целом по сектору уставный капитал вырос почти на 180 млрд рублей, половина (92 млрд рублей)... читать дальше

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Министерство финансов России разместило на трех первичных аукционах 1 февраля облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордную с начала года сумму - 140,23 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 278,73 млрд рублей. Всего с начала года Минфин продал ОФЗ на общую сумму 349,73... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4337,36 (-24,93) руб./грамм; на серебро - 51,84 (-1,74) руб./грамм; на платину - 2263,48 (-33,18) руб./грамм; на палладий - 3647,72 (-47,79) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Министры мониторингового комитета ОПЕК+, рассмотрев ситуацию на рынке, не рекомендовали принимать решение об изменении квот на добычу нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, министры комитета, рассмотрев данные по... Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, министры комитета, рассмотрев данные по... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-392 на 40 млрд 4,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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