Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2074,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5801,39 млрд руб.

1 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 февраля составили по Российской Федерации 2074,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1896,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2504,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2337,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 февраля составили 5801,39 млрд руб. против 5796,62492 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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