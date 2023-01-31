Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,4583 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,99 руб., максимальный - 70,7725 руб. Было заключено 12833 сделки. Объем торгов составил 41244,69 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,06 руб. за доллар США.

31 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7547 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4583 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39180,306 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 380,473 млрд руб., или на...

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Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение 6 февраля досрочно погасить облигации серии 003Р-002 объемом 43 млрд рублей, говорится в сообщении организации. Ранее финансовая организация провела собрание владельцев облигаций данного выпуска и согласовала внесение... Ранее финансовая организация провела собрание владельцев облигаций данного выпуска и согласовала внесение... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 905,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4172 руб. Минимальный курс юаня составил 10,319 руб., максимальный - 10,47 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 10,319 руб., максимальный - 10,47 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3584,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2317 руб. Минимальный курс евро составил 75,49 руб., максимальный - 76,8425 руб. Было... Минимальный курс евро составил 75,49 руб., максимальный - 76,8425 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7115,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,422 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,7475 руб., максимальный - 70,83 руб.... Минимальный курс доллара США составил 69,7475 руб., максимальный - 70,83 руб.... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в декабре 2022 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал такое же повышение, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с декабрем 2021 года ВВП увеличился на 2,8% и... По сравнению с декабрем 2021 года ВВП увеличился на 2,8% и... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" тренда на фоне улучшения прогноза Международного валютного фонда по экономике России. Тем временем внешние площадки корректировались вниз в преддверии решения Федрезерва США по ставке. Индекс МосБиржи превысил 2225 пунктов,... читать дальше

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АО "ЕвроТранс" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, его размещение началось 27 декабря, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на... Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 107,1 пункта по сравнению с пересмотренными 109 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Декабрьское значение индекса было максимальным за 11... читать дальше

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Производство электроэнергии на станциях ПАО "Юнипро" в прошлом году увеличилось на 19,3% и достигло 53,96 млрд кВт.ч, по сравнению с 45,23 млрд кВт.ч. в 2021 году, сообщается в материалах компании, раскрытых на ее сайте. Согласно данным компании, наибольший рост... Согласно данным компании, наибольший рост... читать дальше

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Потребление стали в РФ в 2022 году сократилось на 3%, общий объем рынка стали составил 43,2 млн тонн. Такие данные приводятся в обзоре "Северстали". Согласно оценкам компании, потребление металла в строительном сегменте в прошлом году упало на 4%, до 33,1 млн тонн, в... Согласно оценкам компании, потребление металла в строительном сегменте в прошлом году упало на 4%, до 33,1 млн тонн, в... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги ростом в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы. Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок на этой неделе всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство... Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок на этой неделе всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок и увеличит их на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам первого в этом году заседания, которое проходит 31 января - 1 февраля. Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в... Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в... читать дальше

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Турция установила новый рекорд по доходам от туристической отрасли - более $46 млрд по итогам 2022 года, это в 1,5 раза больше показателя годом ранее, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на данные Института статистики Турции (TUIK). "Доходы от туризма в 2022 году... "Доходы от туризма в 2022 году... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7547 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4583 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,99 руб., максимальный - 70,7725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,99 руб., максимальный - 70,7725 руб. Было... читать дальше

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Правительство РФ до 1 сентября должно подумать над увеличением числа территорий с экспериментальным режимом для беспилотных авиационных систем. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся... Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся... читать дальше

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