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31 января 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,2818 руб.
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31 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6756,999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2818 руб. Минимальный курс евро составил 75,925 руб., максимальный - 77,13 руб. Было заключено 8495 сделок. Объем торгов составил 23258,24 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,49 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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