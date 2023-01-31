31 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2022
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|III квартал 2022
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2022
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Декабрь 2022
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Январь 2023
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2022
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Январь 2023
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Декабрь 2022
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2022
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2022
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Декабрь 2022
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|III квартал 2022
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|IV квартал 2022
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2023
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Январь 2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Январь 2023
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Ноябрь 2022
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2022
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2022
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Ноябрь 2022
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Январь 2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Январь 2023
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