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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,3267 руб.
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30 января 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,3267 руб.
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30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 705 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3267 руб. Минимальный курс юаня составил 10,26 руб., максимальный - 10,405 руб. Была заключена 30101 сделка. Объем торгов составил 63544,11 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,405 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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