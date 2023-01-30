Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,7036 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,325 руб., максимальный - 70,22 руб. Было заключено 12968 сделок. Объем торгов составил 43742,31 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,03 руб. за доллар США.

30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3789 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7036 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38799,833 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 258,031 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3615,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7105 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,2275 руб., максимальный - 70,405... Минимальный курс доллара США составил 69,2275 руб., максимальный - 70,405... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8733 руб. Минимальный курс евро составил 75,2125 руб., максимальный - 76,61 руб. Было заключено 15737... Минимальный курс евро составил 75,2125 руб., максимальный - 76,61 руб. Было заключено 15737... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 705 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3267 руб. Минимальный курс юаня составил 10,26 руб., максимальный - 10,405 руб. Была заключена 30101 сделка.... Минимальный курс юаня составил 10,26 руб., максимальный - 10,405 руб. Была заключена 30101 сделка.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил понедельник Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,69% и составил 2204,41 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,69% и составил 2204,41 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,5% - до 987,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,5% - до 987,39 пункта. Европейские рынки акций преимущественно снижались... Европейские рынки акций преимущественно снижались... читать дальше

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ОПЕК+ отменила заседание технического комитета, обычно предшествующего встрече министров мониторингового комитета (JMMC), сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Встреча экспертов техкомитета, которые представляют на рассмотрение... Встреча экспертов техкомитета, которые представляют на рассмотрение... читать дальше

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По состоянию на 1 января 2023 года активы работающих в Белоруссии банков составили 104,88 млрд белорусских рублей, увеличившись за прошлый год на 6,6%, в основном за счет роста в декабре на 5,4%, сообщается в статотчете Нацбанка республики (НББ). Активы в нацвалюте... Активы в нацвалюте... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили снижение в ходе торгов вечером. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск подешевели на $0,73 (0,84%) - до $85,93 за баррель. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск подешевели на $0,73 (0,84%) - до $85,93 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи... Котировки мартовских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи... читать дальше

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Американские фондовые индексы теряли в самом начале торгов 0,2-0,9%, однако чуть позже индекс Dow Jones Industrial Average перешел к росту, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite продолжали снижаться. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10 мск поднялся на... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10 мск поднялся на... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в 2022 году увеличился на 2 трлн 40,0 млрд рублей, или на 17,0%, до 14 трлн 63,6 млрд рублей, против роста на 2 трлн 513,6 млрд рублей, или на 26,4%, в 2021 году, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Банки РФ в 2022 году... Банки РФ в 2022 году... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3789 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7036 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,325 руб., максимальный - 70,22 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,325 руб., максимальный - 70,22 руб. Было... читать дальше

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BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), увеличил чистую прибыль в 2022 году почти в 6 раз по сравнению с предыдущим годом - до 17 млрд юаней ($2,5 млрд), свидетельствуют предварительные данные, опубликованные... читать дальше

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Россия с 1 по 30 января отгрузила на экспорт 3 млн 740 тыс. тонн пшеницы, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... читать дальше

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Электростанции ПАО "РусГидро" в 2022 г. с учетом Богучанской ГЭС (входит в СП с ОК "Русал") сократили производство электроэнергии до 135,7 млрд кВт.ч с 143,77 млрд кВт.ч в 2021 году, следует из сообщения компании. Таким образом, снижение составило около 5,6%. ГЭС и ГАЭС, в... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ДОМ.РФ может получить право доступа к кредитным историям, долги по которым включаются в ипотечное покрытие при выпуске облигаций, кроме того, выплаты граждан и компаний по обязательствам, которые были переуступлены ДОМ.РФ,... читать дальше

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Доля нарушений качества нефтепродуктов на АЗС снижается из года в год, сообщается на сайте Росстандарта. В 2022 году ведомством проведены контрольные мероприятия в отношении 347 объектов нефтепродуктообеспечения. Нарушения были обнаружены на 72 АЗС. При этом в 36... В 2022 году ведомством проведены контрольные мероприятия в отношении 347 объектов нефтепродуктообеспечения. Нарушения были обнаружены на 72 АЗС. При этом в 36... читать дальше

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