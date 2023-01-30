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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,6061 руб.
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30 января 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,6061 руб.
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30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1989,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6061 руб. Минимальный курс евро составил 75,2625 руб., максимальный - 76,5 руб. Было заключено 3705 сделок. Объем торгов составил 9978,19 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,145 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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