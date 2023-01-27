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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,4099 руб.
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27 января 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,4099 руб.
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27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4099 руб. Минимальный курс евро составил 75,2 руб., максимальный - 75,6675 руб. Было заключено 15715 сделок. Объем торгов составил 45737,26 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,4975 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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