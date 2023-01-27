27 января 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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27 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.01 по 05.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.01.2023
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Декабрь 2022
|30.01.2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Январь 2023
|31.01.2023
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2022
|31.01.2023
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|III квартал 2022
|31.01.2023
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2022
|31.01.2023
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Декабрь 2022
|31.01.2023
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2022
|31.01.2023
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Январь 2023
|31.01.2023
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2022
|31.01.2023
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Январь 2023
|31.01.2023
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2022
|31.01.2023
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Декабрь 2022
|31.01.2023
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2022
|31.01.2023
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Декабрь 2022
|31.01.2023
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|III квартал 2022
|31.01.2023
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|IV квартал 2022
|31.01.2023
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2023
|31.01.2023
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2022
|31.01.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Январь 2023
|31.01.2023
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Ноябрь 2022
|31.01.2023
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2022
|31.01.2023
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2022
|31.01.2023
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Ноябрь 2022
|31.01.2023
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Январь 2023
|31.01.2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Январь 2023
|01.02.2023
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Декабрь 2022
|01.02.2023
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Январь 2023
|01.02.2023
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Январь 2023
|01.02.2023
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Декабрь 2022
|01.02.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 21 по 27 января
|01.02.2023
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Февраль 2023
|02.02.2023
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Декабрь 2022
|02.02.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|02.02.2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2022
|02.02.2023
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Февраль 2023
|02.02.2023
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Февраль 2023
|02.02.2023
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Декабрь 2022
|02.02.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 января
|02.02.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 января
|02.02.2023
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2022
|02.02.2023
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Декабрь 2022
|03.02.2023
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Январь 2023
|03.02.2023
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Декабрь 2022
|03.02.2023
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Декабрь 2022
|03.02.2023
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Январь 2023
|03.02.2023
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|IV квартал 2022
|03.02.2023
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Январь 2023
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В течение ближайшей недели с 30.01 по 05.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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