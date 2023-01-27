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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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27 января 2023 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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27 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.01 по 05.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
30.01.2023 13:00 Изменение цен производителей в Италии Декабрь 2022
30.01.2023 16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Январь 2023
31.01.2023 09:30 Предварительная оценка ВВП Франции IV квартал 2022
31.01.2023 10:00 Изменение ВВП Германии III квартал 2022
31.01.2023 10:00 Изменение ВВП Германии IV квартал 2022
31.01.2023 10:45 Данные о потребительских расходах во Франции Декабрь 2022
31.01.2023 10:45 Изменение ВВП Франции IV квартал 2022
31.01.2023 10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Январь 2023
31.01.2023 10:45 Цены производителей во Франции Декабрь 2022
31.01.2023 11:55 Данные о безработице в Германии Январь 2023
31.01.2023 12:00 Предварительная оценка ВВП Германии IV квартал 2022
31.01.2023 12:00 Данные о безработице в Италии Декабрь 2022
31.01.2023 12:00 Предварительная оценка ВВП Италии IV квартал 2022
31.01.2023 12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Декабрь 2022
31.01.2023 13:00 Изменение ВВП еврозоны III квартал 2022
31.01.2023 13:00 Изменение ВВП еврозоны IV квартал 2022
31.01.2023 13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Январь 2023
31.01.2023 13:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны IV квартал 2022
31.01.2023 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Январь 2023
31.01.2023 16:30 Месячное изменение ВВП Канады Ноябрь 2022
31.01.2023 16:30 Предварительная оценка ВВП США IV квартал 2022
31.01.2023 16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Декабрь 2022
31.01.2023 17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Ноябрь 2022
31.01.2023 17:45 Индекс производственной активности Чикаго Январь 2023
31.01.2023 18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Январь 2023
01.02.2023 13:00 Данные по безработице в еврозоне Декабрь 2022
01.02.2023 16:15 Занятость в производственном секторе США Январь 2023
01.02.2023 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Январь 2023
01.02.2023 18:00 Объем расходов на строительство в США Декабрь 2022
01.02.2023 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 21 по 27 января
01.02.2023 22:00 Процентная ставка ФРС Февраль 2023
02.02.2023 10:00 Баланс счета текущих операций Германии Декабрь 2022
02.02.2023 10:00 Внешнеторговый баланс Германии Март 2022
02.02.2023 10:00 Объемы розничных продаж в Германии Декабрь 2022
02.02.2023 10:00 Процентная ставка Банка Англии Февраль 2023
02.02.2023 15:45 Процентная ставка ЕЦБ Февраль 2023
02.02.2023 16:30 Разрешения на строительство в Канаде Декабрь 2022
02.02.2023 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 15 по 21 января
02.02.2023 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 08 по 14 января
02.02.2023 18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Декабрь 2022
02.02.2023 18:00 Объем промышленных заказов в США Декабрь 2022
03.02.2023 10:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Январь 2023
03.02.2023 10:45 Промышленное производство во Франции Декабрь 2022
03.02.2023 13:00 Изменение цен производителей в еврозоне Декабрь 2022
03.02.2023 16:30 Данные с рынка труда США Январь 2023
03.02.2023 16:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США IV квартал 2022
03.02.2023 18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Январь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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27 января 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 30.01 по 05.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Период

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