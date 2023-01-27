Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,4071 руб.

Минимальный курс евро составил 75,1525 руб., максимальный - 75,6425 руб. Было заключено 4409 сделок. Объем торгов составил 13664,74 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,4475 руб. за евро.

27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4071 руб.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1807,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил... читать дальше

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Посевные площади под пшеницей (яровой и озимой) в РФ в 2023 году в хозяйствах всех категорий составят 29,05 млн га, что на 1,4% меньше, чем в 2022 году (29,468 млн га), сообщается в презентации Минсельхоза. Посевы других зерновых и зернобобовых культур планируется... Посевы других зерновых и зернобобовых культур планируется... читать дальше

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Доходность казначейских облигаций США умеренно поднимается в пятницу в преддверии публикации декабрьского индекса потребительских цен PCE. Доходность 10-летних US Treasuries к 15:10 мск составляет 3,561% по сравнению с 3,497% на закрытие торгов накануне. Тем временем... Тем временем... читать дальше

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В понедельник, 30 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,54 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 30 января, ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций на общую сумму 164,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 30 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 55 выпускам облигаций на общую сумму 7 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Совет ЕС в пятницу продлил действие санкций против РФ, введенных в связи с ситуацией на Украине, еще на шесть месяцев, говорится в пресс-релизе Совета. "Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, применяемые против определенных... читать дальше

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Китай в 2022 году снизил выплавку стали по итогам второго года подряд. Объем производства уменьшился на 21,73 млн тонн (на 2,1%) - до 1,013 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем производства уменьшился на 21,73 млн тонн (на 2,1%) - до 1,013 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В том числе в декабре выпуск стали... В том числе в декабре выпуск стали... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4071 руб. Минимальный курс евро составил 75,1525 руб., максимальный - 75,6425 руб. Было заключено 4409... Минимальный курс евро составил 75,1525 руб., максимальный - 75,6425 руб. Было заключено 4409... читать дальше

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ЛК "Роделен" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций с 2,5-летней офертой серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 14,9% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 14,9% годовых. Купоны... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,59 пункта (0,581%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2179,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2181,25 (+0,66%) пункта,... читать дальше

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О "РусГидро" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом не менее 15 млрд рублей на уровне 9,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,41%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,41%... читать дальше

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Лесопромышленный холдинг Segezha установил финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом не менее 4 млрд рублей на уровне 10,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру... Ориентиру... читать дальше

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Банки РФ возобновят раскрытие отчетности по РСБУ в апреле, опубликуют отчетность за 2022 год и первый квартал 2023 года, заявил на пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. "С этого года у нас обязательное... "С этого года у нас обязательное... читать дальше

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Крупнейшая в Южной Корее сталелитейная компания Posco Holdings Inc. по итогам 2022 года сократила чистую прибыль на 51% - до 3,56 трлн вон ($2,89 млрд), сообщается в пресс-релизе. Показатель оказался слабее прогнозов. Аналитики в среднем оценивали прибыль на уровне 4,455 трлн... читать дальше

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Прибыль банков РФ в 2023 году может превысить 1 трлн рублей, если не произойдет новых потрясений, заявил на пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. "С прогнозами надо всегда делать оговорки. Если только не будет ну уж... читать дальше

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